Coronavirus Perú I El conductor de televisión Rodrigo González indicó que los jeques extrañan a Sheyla Rojas y publicó un video donde se observa a la conductora siendo acariciada por una persona que no aparece en la cámara.

Le ha agarrado camote. Rodrigo González no suelta a Sheyla Rojas ni en cuarentena. El conductor de televisión publicó un video donde la figura televisiva aparece en un yate. La ex chica reality luce un bikini mientras una persona la acerca a su regazo. No se sabe quién es esta persona, pero por el acercamiento que tiene a Rojas parece ser cercano a ella.

El video fue publicado en una cuenta de Tik Tok, si uno entra a la cuenta se puede ver que hay muchos videos de figuras televisivas y modelos, todas son mujeres. En la mayoría de las grabaciones se les ve realizando sensuales bailes. Sheyla Rojas ha optado por no pronunciarse sobre el tema.

La referencia que hace Rodrigo González a los jeques es porque la conductora de televisión ha sido relacionado a multimillonarios. En septiembre de 2019, ‘Mujeres al mando’ reveló un informe en el que muestra cómo el empresario Fidelio Cavalli, quien fue relacionado con Sheyla Rojas, posa con lujosos autos que en realidad le pertenecerían a su jefe, el jeque Mohammed K AL Habtoor.

Este poderoso personaje considerado el tercer jeque más acaudalado de los Emiratos Árabes sería el dueño de los lujosos artículos con los que posa Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli, entre ellos, un jet privado y autos de ensueño.

Mohammed K AL Habtoor, dueño de una fortuna que asciende a más de 2500 millones de dólares, tendría a Fidelio Cavalli en su equipo para que lo acompañe a los viajes que realiza alrededor del mundo.

Sheyla Rojas en yate y con empresario

