Coronavirus Perú I Que se bañe en ruda. Sheyla Rojas decidió publicar un mensaje que invita a la reflexión en su cuenta de Instagram, sin embargo, la buena intención fue opacada por un error ortográfico que cometió.

Sheyla Rojas compartió un video en su cuenta de Instagram elaborado por América Televisión. El mensaje de la grabación es que seamos mejores personas tras esta cuarentena. La conductora acompañó su publicación de una descripción bastante peculiar “Y cuando regresemos a nuestra libertad ¿Qué abrenos aprendido?”.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. “Y como lo dijo Christian Meier : Quedará grabado en los libros de la historia que - los mal llamados - influencers no sirvieron para nada en los tiempos de crisis”, “Lo que aprendiste hoy fue a escribir habremos con H del verbo haber y no abremos del verbo abrir😝”, "Aprendimos a no verte más 🙌 por cierto aprovecha la cuarentena para que practiques un poco de ortografía ", son algunas de los comentarios en la publicación de Sheyla Rojas.

Tras los comentarios en su contra, Sheyla Rojas cambió la leyenda de la descripción. “Y cuando regresemos a nuestra libertad...¿Qué habremos aprendido?", se lee ahora en la publicación. El error también fue notado por Rodrigo González, quien no dudó en hacerle una captura y publicarlo en sus historias de Instagram.

Hace una semana, Sheyla Rojas también fue blanco de críticas por usar spray para pintarse el cabello. Los usuarios de redes sociales le dieron duro a la conductora por preocuparse por este tipo de asuntos en un momento de pandemia y estado de emergencia. “A nadie le interesa cómo está tu cabello, es en serio? Con toda esta situación que estamos pasando, no necesitas pintarte el cabello porque rubia ya eres”, fueron algunas de las críticas que recibió en aquella oportunidad.

