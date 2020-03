A través de su cuenta de Facebook, Sheyla Rojas compartió una fotografía en la que aparece al interior de una bañera, al parecer, disfrutando de sus días de cuarentena por el coronavirus, sin imaginar que un usuario le jugaría una broma en los comentarios.

El encargado de publicar el mensaje fue Rodrigo González por medio de sus historias. El exconductor de ‘Válgame Dios’ no dejó pasar la oportunidad de compartir lo sucedido con sus ‘rodriguistas’.

“Báñate bien porque el virus en el plástico dura cinco días”, le escribió el usuario en la foto de Sheyla Rojas, haciendo referencia a sus cirugías.

Sheyla Rojas

SIN ‘PALTAS’ POR CIRUGÍAS

Sheyla Rojas bromeó sobre las intervenciones estéticas que se realizó para lucir una figura más curvilínea y no dudó en contar que se ha sometido a más de 10 intervenciones quirúrgicas, entre las que destacan el aumento de mentón, labios, busto y la marcación de abdomen.

La agarraron en frío. La primera pregunta que tuvo que responder Sheyla Rojas es la cantidad de cirugías a las que se sometió. La conductora de América Hoy, Ethel Pozo, le preguntó si fueron más de 10. La ex chica reality indicó que esa información es cierta. “La primera que me hice fue la nariz y las bubis, la verdad que yo era perfil de galleta de soda (...) si tenía mis piernitas, tenía todo ahí en su sitio, pero adelante era planita. No estaba contenta”. menciona la también conductora de Estás en Todas.

