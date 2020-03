Debido a la pandemia de coronavirus y los casos confirmados en Perú se ha pedido que los trabajadores laboren desde casa. Sin embargo, esta medida habría sido violada por Latina. En un comunicado difundido por Rodrigo González, la empresa queda bastante mal parada.

En el documento, Latina le pide a sus trabajadores que asistan como público al programa La Máscara y dejan en claro que saben que hay una medida que prohíbe realizar este tipo de eventos. “Dado el contexto en el que nos encontramos, en un comunicado anterior hemos informado que esta prohibido el ingreso del publico como parte de la grabación de programas. Sin embargo, una de nuestras producciones “La Máscara” requiere para su grabación la asistencia de personas”, se lee en el comunicado.

“En ese sentido solicitamos tu apoyo y buena onda para ser parte de la grabación que se realizará el día de hoy viernes 13 de marzo a partir de la 1:00 pm hasta las 6:00 pm. Esta es una oportunidad para demostrar que a pesar de la coyuntura actual podemos ayudarnos y trabajar en equipo. Estamos seguros que disfrutarás de la grabación junto a compañeros de diversas áreas. La única condición es que usemos vestimentas con colores enteros y no rayados o cuadriculados porque distorsiona la imagen ante cámaras ¡Habrá sorpresas para los asistentes, para confirmar tu asistencia regístrate aquí”, finaliza el documento de Latina.

Al respecto, Rodrigo González comentó que Latina le pide “buena onda” a sus trabajadores para forma parte de La Máscara. El mensaje que publica el conductor de televisión manifiesta su fastidio por el lenguaje empleado en el comunicado.

Esta no es la primera vez que Peluchín muestra cólera contra las medidas que toma Latina. Tras el escándalo que provocó la cancelación de Válgame por las desafortunadas declaraciones del Zorro Zupe, el conductor de televisión escribió un lapidario mensaje contra el gerente del canal. “Hay muchas cosas que yo he hecho, que he soportado, que iban en contra de lo que yo pensaban. Pero sabes que, como finalmente tú eres un empleado y el programa no es tuyo... como me dijeron muchas veces: ‘Este programa no es tuyo, este programa es del canal y tú eres el presentador contratado por el canal para hacer este programa’”, dijo indignado.

“A mí me mandaron de vacaciones por revelar lo de Barraza, nunca me dejaron despedir Amor Amor, me hicieron volver el año próximo cambiándole de nombre, me pusieron a las 4:30 de la tarde. O sea me movieron, me sacaron, me cambiaron de nombre, me cambiaron de horario”, agregó Peluchín.

Latina envía comunicado a sus trabajadores

VIDEOS RELACIONADOS

Rodrigo González califica de ‘malagradecido’ a gerente de Latina | Magaly Tv

Mathías Brivio y Johanna San Miguel en La Máscara

TAMBIÉN PUEDES LEER

“La Máscara”: Daniela Darcourt dejó el programa tras revelar que se disfrazó de mona | VIDEO

El nuevo ‘Ken’ está correteando a la muchachita que viajó a Rusia a disfrutar del billete de un zambito

Gianella Neyra: “Últimamente me dicen ‘Que bien te ves’ un montón de veces” | ENTREVISTA