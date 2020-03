Rosario Victoria, experiodista del programa de Magaly Medina, quien está estudiando una maestría en España, está contagiada de coronavirus. La peruana fue entrevistada por Juliana Oxenford para saber acerca de su caso en el país ibérico.

“Todavía no me han hecho la prueba, pero hay tanta saturación que cuando he llamado al Ministerio de Sanidad debo estar realmente grave para hacerme la pueba. Es realmente duro acá”, comentó la joven, quien alguna vez posó como malcriada de Trome.

Rosario Victorio aseguró que la única forma de saber si tiene coronavirus es “a través de la prueba", sin embargo, en el hospital no la pudieron atender aunque el médico le recomendó que haga cuarentena.

“No puedo salir. Pero como soy joven han decidido que no pase la prueba, lo utilizan solo para las personas mayores que están graves. La he pasado terrible. Recién he podido controlar la fiebre", agregó la periodista.

Rosario Victorio sostuvo que así quisiera salir de España no podría porque si le hacen la prueba del coronavirus está segura que arrojaría positivo.

Periodista peruana está en cuarentena por tener coronavirus