No la sueltan. Sheyla Rojas brindó un mensaje alentador sobre la crisis que enfrenta el país por la pandemia de Coronavirus, pero los usuarios en redes sociales criticaron que lo hiciera en bikini.

La pandemia del Coronavirus tiene a todos muy nerviosos. Al respecto, Sheyla Rojas utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de paz frente a la crisis. “A mantener la calma en estos días de caos 💛 deseo se encuentren bien y gracias por tantos mensajes 💋”, escribió la conductora de Estás en Todas en su cuenta de Instagram.

En la imagen, Sheyla Rojas luce un bikini amarillo y tiene el cabello suelto. La imagen tiene cerca de 20.000 me gusta. El problema es que los usuarios en redes sociales consideran que la fotografía que publicó la conductora de Estás en Todas no tiene nada que ver con su mensaje. “Qué tiene que ver el caos con que salgas calata, no entiendo”, “A qué viene tu foto con lo que dices”, “Que tendría que ver el mensaje con el contenido plástico de la foto”, son algunos de los comentarios que critican la publicación de la figura televisiva.

Sheyla Rojas se mostró furiosa contra sus críticos y respondió de manera tajante que la cuenta de Instagram le pertenece a ella y por lo tanto, va a publicar lo que le venga en gana. La conductora de Estás en Todas acompañó su respuesta de emojis burlones. De esta manera, la figura televisiva minimiza a los usuarios que la cuestionan por su estilo de vida y el tipo de contenido que comparte.

RECONOCE CIRUGÍAS

Sheyla Rojas estuvo invitada en América Hoy y la entrevista giró en torno a sus cirugías. La conductora de televisión bromeó sobre las intervenciones estéticas que se realizó para lucir una figura más curvilínea y no dudó en contar que se ha sometido a más de 10 intervenciones quirúrgicas, entre las que destacan el aumento de mentón, labios, busto y la marcación de abdomen.

La conductora de Estás en Todas dijo que el mentón se lo realizó con ácido hialurónico. “No es operación, es una inyección, es un pequeño arreglito, un detalle”, precisó Sheyla Rojas. Entre otras de las revelaciones que hizo precisó que tuvo que intervenirse más de una vez los senos porque el embarazo cambió su cuerpo. Por lo tanto, primero se las disminuyó y luego las aumentó. Sobre sus labios, indicó que utilizó una sustancia para aumentarse esta parte del cuerpo. “Es que yo siento que se ve muy sensual tener labios carnosos, son cositas de nada, sin excederse te cambia la cara”, explicó.

Una de las confesiones que más sorprendió a los seguidores del programa fue la que hizo sobre su rostro y cintura. En el caso del torso indicó que se realizó intervenciones para marcar su abdomen, lo que le da un aspecto más delgado a su cintura. Sobre su rostro, Sheyla Rojas expresó que se tensó el rostro para evitar la aparición de las arrugas. “Te ponen como unos hilitos y te jalan”, indicó la figura televisiva. Finalmente, la conductora de televisión recomendó que la mejor intervención para agrandar glúteos es la que se hace con la grasa propia.

Sheyla Rojas se muestra furiosa con usuarios que la critican

