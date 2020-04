Coronavirus | Tras haber confirmado que su relación pasó una crisis hace unos meses, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz reaparecieron ante cámaras en el programa ‘Estás en todas’ para dar detalles de cómo atraviesan la cuarentena en familia.

En el programa, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz confesaron que su ‘secreto’ para que su matrimonio no se vea resquebrajado durante la cuarentena ahora que pasan todo el día juntos.

“El secreto es comunicarnos y que cada uno tenga su espacio, su rol establecido dentro de la casa. No me meto en sus cosas, ella tampoco se mete en las mías”, dijo Yaco Eskenazi.

“Cada uno es libre de hacer lo que quiera y que realmente está sintiendo. Se trata de no juzgarlo y que se conozcan en este proceso”, agregó la modelo quien además mencionó que muchas veces no hacen cosas juntos.

Natalie Vertiz y Yaco Eskenazi juntos en cuarentena

SUPERARON CRISIS

Yaco Eskenazi confirmó que se alejó de Natalie Vertiz durante diciembre y enero, meses en los que atravesó por situaciones personales muy difíciles como la muerte de su padre. Pese a ello, el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ señala que superaron crisis y ahora están bien.

Al ser consultado sobre las rumores de separación con Natalie Vértiz, que ya había negado en su momento, el conductor reconoció que atravesó una crisis con su esposa que ya superaron.

“En diciembre y enero he pasado una etapa difícil. Cumplí 40 años y mi papá falleció. No todos los seres humanos tomamos las cosas de la misma manera. No quería hablar con nadie. Y eso hizo que me aleje de mi esposa”, señaló Yaco Eskenazi.

