Tras el escándalo que provocó su despido en Latina y la desaparición del programa Válgame, el Zorro Zupe decidió irse a España y darse unas merecidas vacaciones, sin embargo, no todo salió como esperaba.

Como parte de las acciones dispuestas por el Gobierno peruano para hacer frente al Coronavirus en el país, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel acordó, como primera medida, suspender la llegada de vuelos procedentes de Europa y Asia, el primer continente es donde se encuentra el Zorro Zupe. Al respecto, la figura televisiva fue entrevistado por la modelo Fiorella Alzamora, que radica en esta parte del mundo, sobre sus planes a futuro tras la medida del estado.

En las primeras grabaciones que publicó Fiorella Alzamora en su cuenta de Instagram, el Zorro Zupe no parece comprender la magnitud de su situación. “Voy a hacer dos cosas, voy a continuar saliendo con el chico de ayer y le voy a pedir a Richard (un amigo de la ex figura televisiva) que me presté su avión para volver a Lima”, menciona Ricardo Zuñiga. Luego el panelista de programas espectáculos se da cuenta de que se tiene que quedar en Europa y reflexiona con lástima sobre cómo serán sus días alejado de su familia en Perú.

Fiorella Alzamora le pregunta cómo afrontará la tusa laboral. Al respecto, el Zorro Zupe menciona que está deprimido. “El Richard se larga, no sé como salir de Europa, me voy a volver loco, Fiorella, Cómo salgo ahora, lo único que tengo es el cocinero, ahora qué voy a hacer, comer pastas y engordar. Me voy a quedar gordo y en Europa ¿Me estás grabando?”, dice con un tono de voz trise la ex figura de Latina.

El 04 de marzo del presente año, Latina decididió prescindir de los servicios del panelista de espectáculos tras los comentarios indignates que profirió contra Mirella Huamán. En un comunicado emitido durante el desaparecido programa Válgame se informó de esta decisión.

“¿No es tu culpa? Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas esto no estaría pasando ¡despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos, inhumana. Tu peor castigo va ser toda tu vida vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija ¡bestia!” fue lo que le dijo el expanelista de ‘Válgame’ a Mirella Huamán, madre de Camilita.

“Latina rechaza todo tipo de violencia en pantalla y fuera de ella contra cualquier persona y en especial contra la mujer. Nunca estaremos de acuerdo con expresiones que atenten contra la dignidad y el honor del ser humano. Los sucesos ocurridos, el martes 3 de marzo de 2020 en el programa Válgame durante una entrevista en vivo, no definen el sentir ni los valores de la familia Latina. En consecuencia, Latina Televisión ha tomado la decisión de retirar al señor Ricardo Zuñiga Peña de la conducción del programa Válgame que se emite por nuestra señal. Reafirmamos nuestro compromiso de entregar contenidos que no vulneren la sensibilidad y estén alineados con los principios de nuestro código de ética y pacto de autoregulación, por lo que ofrecemos disculpas ante los hechos ocurridos” se lee en el comunicado que emitió Latina en el mencionado programa de televisión.

Zorro Zupe aislado por Coronavirus

Zorro Zupe aislado en España

Zorro Zupe se queda en Europa

Zorro Zupe se lamenta

