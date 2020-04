Coronavirus Perú I El Zorro Zupe continúa en Estocolmo por la pandemia del Coronavirus. Por el momento se encuentra viviendo con la modelo Fiorella Alzamora. Desde la capital de Suecia, Ricardo Zuñiga revela sus planes de quedarse en la ciudad.

La pandemia lo agarró lejos de tierras peruanas tras el escándalo que terminó con su carrera televisiva, las indignantes frases contra una madre que había perdido a su hija en un violento crimen. Tras su paso por España viajó a Estocolmo a encontrarse con su amiga Fiorella Alzamora, con quien reside desde hace un mes apróximadamente. “Fiorella me está convenciendo de que me tengo que quedar a vivir en Estocolmo”, menciona Zorro Zupe en su cuenta de Instagram.

Además, indica que por la situación que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, lo más probable es que tomé esta decisión. “No me tiene que convencer mucho, es lo único que tengo, no puedo salir del país, no puedo entrar a mi país, es lo único que me queda”, señala el Zorro Zupe.

Al respecto, Fiorella Alzamora, quien lo acompaña en el video hace una aclaración sobre el tiempo que Ricardo Zuñiga permanecería en la ciudad europea. “No te quiero convencer, ya quédate hasta diciembre”, indica la modelo y se ríe a carcajadas.

Zorro Zupe anuncia que se queda en Estocolmo

VIDEOS RELACIONADOS

Zorro Zupe se lamenta

Válgame es cancelado en Latina

TAMBIÉN PUEDES LEER

Zorro Zupe reaparece y se pronuncia tras fuertes comentarios que realizó contra madre de niña ‘Camilita’

Zorro Zupe se va a España para olvidar escándalo por sus hirientes comentarios contra madre de Camilita

Zorro Zupe se queda aislado en España por coronavirus: “No puedo salir de Europa. Me voy a volver loco”