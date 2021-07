Luego de la tremenda bronca que se armó en el set de Reinas del Show en la edición del pasado sábado, Carla Cotito Rueda contó para las cámaras de América Hoy que Jossmery Toledo se le acercó después del programa e hicieron las paces.

“Yo justo estaba con mi bailarín y me dijo ‘¿podemos hablar?... se ha acercado a mí, me ha hablado, me dijo que de repente ella se equivocó, que malinterpretó cosas... pero hemos quedado bien, nos dimos un abrazo y todo chévere”, dijo la competidora del reality de Gisela Valcárcel.

Asimismo, reconoció que es importante aprender a reconocer nuestros errores.

LA BRONCAZA ENTRE COTITO Y JOSSMERY

Jossmery Toledo y Carla ‘Cotito’ Rueda protagonizaron un tenso momento en ‘Reinas del Show’. Ambas concursantes se dijeron la ‘vela verde’ en los ensayos del reality y en pleno programa en vivo, por lo que Gisela Valcárcel tuvo que intervenir para que ambas se calmaran, ya que la situación se estaba desbordando e intuía que la pelea de la expolicía y la voleibolista no iba a terminar bien.

Pero, ¿por qué se inició esta rencilla entre la Cotito y la ‘tombita sexy’? Gisela Valcárcel explicó, antes de presentar el video del enfrentamiento, que Jossmery Toledo empezó quejándose de Carla porque pedía que no voten por ella y se vaya rápido del reality de baile.

“Coto habla con todo el mundo y dice no voten por jossmery, parece una niña de cinco años. Treinta y un años y se comporta como una de cinco”, disparó Jossmery, mientras ‘Cotito’ la miraba desde la puerta de la sala de ensayos.

“Yo no estoy de sobona llevándole carapulcra. Se pone en plan de niña, ya no estamos en el colegio”, agregó Jossmery, quien luego le cerró la puerta en la cara a Cotito

“Ay yo no ando comprando a la gente del canal. Con las chicas acá recién me conocen también soy buena onda, o sea, será la personalidad de ella, entonces. Yo no me la paso a todo el mundo diciéndoles que me quiero ir y que estoy harta de estar en las reinas del show. Si no estás bien en un lugar, para qué aceptas algo”, respondió la voleibolista.

Jossmery Toledo y Carla Cotito Rueda se enfrentaron en Reinas del Show él último sábado. Sin embargo, terminaron haciendo las paces rápidamente. Video: América Espectáculos

PELEA SIGUIÓ EN EL SET

Ya en el set de tv, Carla Rueda manifestó su incomodidad contra Jossmery y la acusó de meterse con su mamá. “Lo que más me molestó es que haya metido a mi madre. Para mí, mi familia y mi madre es lo más sagrado. Que no lo haya puesto la producción es muy diferente y tengo testigos porque había gente afuera”, dijo la deportista.

“Tú entraste de chismosa y agarraste y dijiste ‘ay qué me voy a copiar si esa no baila’”, acusó la expolicía.

“Ese día me fui demasiado incómoda de la academia porque te metiste con mi madre y dijiste que yo estaba soboneando a la gente de producción y la gente del canal y que le dije a mi mamá que haga tamal para toda la gente de acá”, replicó Carla.

En tanto, Jossmery Toledo negó que se haya metido con su mamá, sino que al igual que Coto, ella también le dirá a su mamá para que prepare tamales. “Yo creo que desde que estábamos en sentencia la sentí con mucha rivalidad contra mí y yo le iba a decir relájate”.

Carla Rueda finalmente, desmintió las declaraciones de Jossmery y dijo que no sentía nada, ni tenía nada en contra de ella. “Con todos soy súper buena onda, saludo, si puedo ayudar ayudo y hasta le llevé mi parlante para que pueda ensayar”