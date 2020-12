′Coto’ Hernández aseguró que tuvo una buena relación con la familia de Yahaira Plasencia tras enterarse de que la excuñada de la salsera, Olenka Mejía, afirmó que lo conoció en una reunión y no lo saludó a pedido de la mamá de la cantante, quien le dijo que no le caía.

“Ese tema pasó hace tiempo y nunca mentí. Respeto a toda su familia, pero si la memoria no me falla nos llevamos muy bien. En esa fiesta a todo el mundo le hablaba, los papás y los hermanos se llevaban bien conmigo. La señora hasta rezó conmigo alguna noche cuando me quedé a dormir ahí”, dijo.

¿Te quedabas en la casa de los papás o de Yahaira?

En la de ella.

Jefferson y Yahaira se separaron, ¿qué opinas?

No me compete. Igual (ellos) nunca dejaron de estar. (D. Bautista)