Coto Hernández no hablará más sobre la pelea callejera con Erick Sabater: "Yo no me voy a prestar para el circo"

‘Coto’ Hernández afirmó que ya no hablará más de su bronca con Erick Sabater, porque ‘no me voy a prestar para el circo’.



“De verdad no me interesa hablar del tema, de que si dijo, de que si no dijo... si quiere hacer show, que lo haga solo, yo no me voy a prestar para el circo. Ya suficiente con el papelón que se dio en ese momento”, dijo el costarricense.



En otro momento, aseguró que asumirá las consecuencias de su pelea con el dominicano Erick Sabater.



“Si en algún momento tendré que asumir alguna consecuencia, lo haré. Yo por mi parte, lo que haga lo haré calladito y sin tener que ventilar nada. Di mi versión al otro día (de la pelea) y dije que no iba a ir a ningún programa por dinero y si lo hago es para promocionar mi grupo... soy manso, pero no menso”, finalizó.