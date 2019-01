Coto Hernández se pronuncia tras pelea en la calle con Erick Sabater: "Yo fui a hablar y él me metió un golpe" | VIDEO

Se pronuncia. Coto Hernández decidió grabar una serie de videos en Instagram después de protagonizar una pelea en plena vía pública con Erick Sabater. Los examigos se agarraron a puñetes a la salida de Latina.

Erick Sabater había dicho que Coto Hernández estaba acostumbrado a armar ampays con personas y dejó entrever que su nueva agrupación de 'Los chicos tentación' ya no tenía trabajo. Esto, después que Válgame Dios difundiera unas imágenes en una discoteca del costarricense bailando con Yahaira Plasencia.

Ante esta situación, Coto Hernández fue a buscar al canal a Erick Sabater para encararlo por hablar mal de él en televisión. Tal y como se vieron en las imágenes difundidas en redes sociales, la situación se salió de control y fue el ex de Michelle Soifer quien le tiró un puñete a su examigo.

Erick Sabater y Coto Hernández se agarran a golpes

Tras lo ocurrido, Coto Hernández decidió grabar un video en Instagram para explicar lo ocurrido a la salida de Latina. Según el extranjero, él fue a reclamarle a Erick Sabater y fue su excompañero quien le tiró un puñete y solo se defendió.

"Acaba de suceder algo, ahorita se van a dar cuenta vía redes sociales. Debido a lo que dijo el señor (Erick Sabater) en el programa de televisión, obviamente yo con cólera por la estupidez estaba diciendo, yo fui a buscar a esta persona para reclarmarle. Yo fui a hablar y él me metió un golpe", dijo Coto Hernández en Instagram.

Además, el costarricense señaló que no iba a dejar que Erick Sabater lo golpeara. Por eso, quería dejar en claro que solo se defendió de los golpes de su examigo. Coto Hernández aseguró que nunca dejará que hablen mal de él.

"Ya lo que pasó después, yo reaccioné nada más. Obviamente tengo que dos manos y me defiendo. No es sorpresa que salgan las imágenes. Yo fui a buscarlo, es cierto. No voy a dejar que una persona hable así de mí. Fui a hablar con él y me defendí nada más", finalizó Coto Hernández.