La reacción de Coto Hernández cuando Beto Ortiz le preguntó ¿por qué te gustan las mujeres que han estado con Farfán?

Beto Ortiz puso en aprietos a Coto Hernández tras hacerle una observación que dejó sin palabras al costarricense. Esto ocurrió tras la pregunta número 19 sobre si le gustaba Melissa Klug y él respondió afirmativamente.



"Acá tenemos un problema ¿Por qué te gustan todas las mujeres que han estado con Farfán?", le dijo Beto Ortiz a Coto Hernández, poniéndolo nervioso y sin tener qué decir por varios segundos.



"Yo no me meto con nadie porque haya estado o no con esta persona. Si alguien me gusta, yo procedo", respondió Coto Hernández aún algo sorprendido con la acotación de Beto Ortiz.

Coto Hernández mantuvo una relación amorosa con Yahaira Plasencia, Jamilah Dahabreh y Karen Dejo, todas involucradas en algún momento con el futbolista Jefferson Farfán.



También confesó en 'El Valor de la Verdad' que le gusta Melissa Klug, madre de los dos hijos varones de Jefferson Farfán, pero que respeta mucho la amistad que lo une con la ahora influencer y empresaria, por lo que no hará nada para 'malograr' la relación amical que los une.



Coto Hernández se llevó 50 mil soles de 'El Valor de la Verdad' tras responder 22 preguntas del reality. La pregunta 21 quedó descartada debido a que uno de sus amigos apretó el botón rojo.