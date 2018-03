‘Coto’ Hernández revela que buscará a Thamara Gómez [VIDEO y FOTOS]

Carlos ‘Coto’ Hernández se siente feliz tras enterarse que la cantante Thamara Gómez dijo que no le guarda rencor, luego del accidente con el hacha.



“Me preocupé desde el primer momento por ella, por su salud y por su estado físico. Cuando llegue a Lima veré la manera de comunicarme con Thamara y ver si nos podemos juntar. Me alegra saber que se le pasó el rencor y resentimiento que tuvo hacia mi persona”, indicó ‘Coto’.



Como se recuerda, las Chicas de Puro Sentimiento, entre las que se encontraba Thamara Gómez, junto a Coto Hernández, Erick Sabater y Christian Domínguez, participaron de una 'yunza' en vivo y la cantante recibió el impacto de la cabeza de un hacha en el rostro.



A pesar del fuerte golpe que sufrió Thamara Gómez, los conductores y panelistas invitados del programa minimizaron el hecho. "Señores, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Hoy es viernes, día de fiesta. Vámonos a la yunza a divertirnos", indicó Ricardo Rondón.



