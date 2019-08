Coto Hernández: "Yahaira Plasencia no tiene la obligación de decir que estuvo conmigo"

‘Coto’ Hernández confirmó que sí existe un vídeo, donde se le ve muy cariñoso con Yahaira Plasencia, y resaltó que dichas imágenes fueron grabadas por la salsera durante el tiempo en el que salieron juntos.

“Todo el mundo habló de un video íntimo, sexual, pero no es nada de eso. Son imágenes que pertenecen a la privacidad de una persona y es un material que no fue grabado por mí, sino por la otra persona y no tiene nada de malo”, sostuvo Hernández, quien ayer hizo una sesión de fotos para ‘MB Lens’.

¿El video lo grabó Yahaira?



Sí. Era un video normal, de dos personas que tenían un tipo de vínculo. No tenía nada de malo (las imágenes), porque estábamos viendo televisión. Ya conté mi verdad, pero la otra persona está en todo su derecho de no hablar y callar, pero así fue.

¿Piensas que las amenazas que estás recibiendo son de parte de Yahaira?



No sé de dónde provienen las amenazas. A ella le deseo todo lo mejor, jamás he hablado ni hablaría mal de su persona.

¿Crees que a Yahaira no le conviene que salga este video? Pues se especula que volvió con Jefferson Farfán.

No sé por qué la ‘chancan’ tanto. Si en ese momento (que salía con ‘Coto’) estaba soltera. Ahora tampoco tiene la obligación de decir que estuvo conmigo o no.