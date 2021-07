El exfutbolista Julio “Coyote” Rivera se juntó que la cantante Ana Kohler para tener un divertido duelo de ollas y sartenes con la cantante criolla Lucía de la Cruz y el también exfutbolista Alex Magallanes. Estas duplas estuvieron en el ser de “Mi mamá cocina mejor que tuya”, y su grabación fue una de las más simpáticas.

¿Cómo vas a celebrar estas Fiestas Patrias?

Me gusta escuchar el mensaje a la nación, quiero saber cuáles serán las propuestas para nuestro país. Me enorgullece ser peruano porque tenemos un país rico, me gusta su gastronomía, su geografía, la fuerza del peruano para salir adelante.

¿Cómo va tu salud?

Estoy bastante mejor, siempre tengo mis chequeos, y me siento bien. Gracias a Dios, estoy superando la enfermedad y saliendo adelante.

Este domingo te veremos en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”...

Salió todo muy bien, me divertí mucho. Y es la primera vez que conozco en persona a Ana, y hubo muy buena química, planeamos muy bien la estrategia para preparar el plato. Lo mejor es que ella cocina muy bien, pica los ingredientes muy rápido.

¿Y tú sabes cocinar?

Sí sé cocinar, me gusta engreír a mi familia con un Tiradito de pejerrey o un Lomo saltado. Mi mamá me enseñó a cocinar, de pequeño la ayudaba en algunas cosas. Además, yo he sido militar y, a la fuerza, he tenido que aprender a cocinar, pues un tiempo viví solo.

¿Qué te pareció la participación de Lucía de la Cruz y Alex Magallanes?

Me gustó compartir con Lucía de la Cruz y con Alex Magallanes, hemos sido tricampeones de fútbol peruano con Sporting Cristal y ahora estamos como rivales en la cocina. Pero, siendo sincero, mi tía Lucía es malísima en la cocina, no pasa nada, le aconsejo que siga cantando. En la cocina, ella estaba como mala directora técnica.

