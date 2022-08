¡LA NIEGA! Julio ‘Coyote’ Rivera rompió su silencio y afirmó que no tuvo una relación con Wilmari Jiménez, la joven venezolana de 23 años que mostró fotos y chats con el exjugador. El hermano de Paolo Guerrero también rechazó ser el padre del hijo de la joven.

“(Se dejó entrever que tenías un hijo ¿Es tuyo?) No, esta chica lo ha dejado entrever, es una chica que conocí hace 4 años, dos veces conversé con ella y después ya desapareció, vino la pandemia. (¿Tuviste una relación con ella?) No, no es cierto, eso sí lo puedo decir”, expresó a Teledeportes.

Según el ‘Coyote’ Rivera, solo conversó “dos veces” con la extranjera antes de la pandemia y que luego ella lo buscó para preguntar por su estado de salud. “Nos hemos vuelto a reencontrar porque ella quería saludarme, hablarme por un tema de mi cáncer y ella me ha estado siguiendo seguro y no me he vuelto a reencontrar”, indicó.

'Coyote' Rivera habla sobre las tres mujeres con las que se le vinculó

Venezolana mostró chats y afirmó ‘Coyote’ le pagaba el depa

El programa de Magaly Medina mostró chats del del 13 de julio, donde el exjugador le escribía “te amo y te extraño” a Wilmari Jiménez.

Además, la joven le dijo a la ‘urraca’ que el hermano de Paolo le pagaba el departamento en Chorrillos y le prometió matrimonio. “(¿Quién pagaba el departamento donde vives?) Él obviamente”, respondió.

