El señor de la noche. Julio ‘Coyote’ Rivera rompió su silencio y se pronunció tras la emisión de su ampay en el programa de Magaly Medina donde se le ve muy cariñosos con una mujer con la que baila y se besa en un karaoke de Miraflores.

En breves declaraciones que difundió ‘Amor y fuego’, Julio Rivera reconoció que estuvo en el karaoke con dos amigas pero aclaró que no ingirió licor por un tratamiento médico.

“Yo me he ido a un karaoke realmente, yo no puedo tomar porque tengo un proceso oncológico. Salí porque me gusta cantar con dos amigas, es cierto”, se le escucha decir en el avance de Amor y fuego.

Julio ‘Coyote’ Rivera fue ampayado besándose con una mujer que no es su esposa, en un local de karaoke; según imágenes difundidas por el programa por Magaly Tv, La Firme.

En las imágenes se puede apreciar al exjugador de Universitario y Sporting Cristal bailando acarameladamente en un local. “Todo en una noche de música y karaoke”, anunciaron en el avance.

El video fue registrado el sábado 23 de julio en un local de karaoke del distrito de Miraflores. El exintegrante de la selección peruana fue captado al lado de una misteriosa mujer, con la que bailaba y después se mostraba muy cariñoso.