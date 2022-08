Lorena Cárdenas, aún esposa de Julio ‘Coyote’ Rivera, se pronuncia por primera vez sobre el ampay del que fue protagonista el también hermano de Paolo Guerrero. Al respecto, dijo que las imágenes no la sorprendieron porque ellos ya estaban separados, pero que vivían juntos.

En declaraciones al programa ‘En boca de todos’, Lorena Cárdenas precisó que toda su familia estaba enterada que habían terminado a inicios de abril y que mantienen una buena comunicación por sus hijos.

“Es parte de su vida privada. J ulio y yo nos hemos separado a inicios de este año . Tenemos una buena relación, más por nuestras hijas, tenemos menores de por medio. Los problemas lo podemos solucionar en casa, trabajamos juntos y quiero mucho a los integrantes de su familia”, dijo Lorena Cárdenas.

Esposa de Coyote Rivera responde a ampay

¿COYOTE RIVERA FUE INFIEL?

En otro momento, la aún esposa de Julio Rivera señaló que él cometió errores y que la falta de amor no fue un motivo por el cual decidieron poner punto final a matrimonio de 13 años.

“Peta también lo sabía, quizá pensaban que íbamos a retomar la relación. No lo veo como un ampay, es algo que ya todos sabíamos. Julio no es una persona mala, adora mucho a sus hijos. No vi la necesidad de mandar un comunicado”, puntualizó.