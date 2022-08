Lorena Cárdenas, la aún esposa del Coyote Rivera, habló para Amor y Fuego y reveló cómo decidió ponerle fin a su matrimonio con el hermano de Paolo Guerrero. Según la amiga de Alondra García Miró, Julia Díaz, la amante de su esposo, se comunicó con ella en febrero de este año, justo en la fecha de su aniversario de bodas.

En esa oportunidad le había mandado fotos íntimas con el exfutbolista, pero Lorena no abrió el chat en abril. “Me mandó fotos muy cargadas y mensajes este año... es ahí donde yo veo todo, converso con mi esposo y le pongo fin a mi matrimonio” , indicó para Amor y Fuego.

Según Lorena Cárdenas, le agradeció a Julia Díaz por abrirle los ojos. “Lo único que le puse fue ‘gracias’ porque es la verdad, me abrió los ojos, era una cosa que no sabía, no sabía que Julio tenía una vida paralela”, acotó.

Asimismo, contó que habló con el ‘Coyote’ pero este aún se mostraba reacio a aceptar la infidelidad, por lo que le aconsejó que busque ayuda psicológica. Recientemente, volvieron a entablar una conversación donde su esposo hizo un ‘mea culpa’.

“Ayer conversé nuevamente con Julio y fue una conversación mucho más cargada y alterada, donde él ha hecho un ‘mea culpa’ de todo. No entiende qué pasa por su cabeza, ni yo, pero sí definitivamente le he pedido tiempo y espacio, más que todo por mis hijas y porque esto no es fácil para mí. Como le dije, ‘siempre vas a contar conmigo como amiga’ pero definiticamente ya como esposa doy un paso al costado ”, dijo Lorena Cárdenas.

AMANTE DEL COYOTE: PENSÉ QUE ESTABA SOLTERO

Julia Díaz también habló para Amor y Fuego y aseguró que las personas que le presentaron al Coyote Rivera le dijeron que estaba separado de su esposa. “Yo jamás me iba meter en una relación de un hombre que tiene compromiso ni nada por el estilo” , acotó.

Sin embargo, Lorena Cárdenas reaccionó a sus declaraciones y se mostró incrédula. “No puede decir que ella estaba o tenía una relación con un hombre que todo el Perú sabía que es un hombre casado. Hoy en día ni siquiera engañas a una muchacha de 18 años, menos a una mujer cincuentona pues, es imposible. Me parece una persona muy zafada de la cabeza de verdad”, indicó.

