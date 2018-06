Adonis Johnson ( Michael B. Jordan ) ya es reconocido como el hijo de Apollo Creed ( Carl Weathers ), como su sucesor, pero para vengar a su padre, debe enfrentar al sucesor del verdugo.



Creed II es la nueva película de la franquicia Rocky , donde Adonis vuelve al ring, aunque para caer, caer y caer una vez más ante Viktor Drago , el hijo del infame Ivan Drago , el boxeador soviético que asesinó a golpes a su padre en Rocky IV (1985). Sin embargo, al igual que Rocky Balboa ( Sylvester Stallone ), Adonis se levantará y buscará derrotar en sus propios términos a la nueva ‘Máquina humana’.



Para Creed II , Adonis cuenta una vez más con el consejo de su ‘tío’ Rocky, con Bianca ( Tessa Thompson ) y su primer hijo.



Creed II es la octava película de Rocky .



SINOPSIS E HISTORIA

De acuerdo a la sinopsis oficial de Creed II , “bajo la tutela de Rocky Balboa , el recién coronado campeón semipesado Adonis Creed se enfrenta a Viktor Drago ( Florian Munteanu ), el hijo de Ivan Drago ( Dolph Lundgren )”.



Una segunda descripción de la película dice lo siguiente:



“La vida se ha convertido en un acto de equilibrio para Adonis Creed . Entre las obligaciones personales y el entrenamiento para su próxima gran pelea, se enfrenta al desafío de su vida. Enfrentarse a un oponente con vínculos con el pasado de su familia solo intensifica su inminente batalla en el ring.



Rocky Balboa está a su lado a lo largo de todo y, juntos, Rocky y Adonis enfrentarán su legado compartido, cuestionarán lo que vale la pena luchar y descubrirán que nada es más importante que la familia. Creed II: Defendiendo el legado se trata en primer lugar de redescubrir lo que te hizo campeón, y recordar que, no importa a donde vayas, no puedes escapar de tu historia”.



Este es el primer póster oficial de 'Creed 2' (Foto: Warner Bros. / MGM) Este es el primer póster oficial de 'Creed 2' (Foto: Warner Bros. / MGM) (Foto: Warner Bros. / MGM)

En Rocky IV , Ivan Drago (Lundgren) mató a Apollo Creed durante una pelea de exhibición en los Estados Unidos, organizada en tiempos de la Guerra Fría, y como respuesta, Rocky Balboa (Stallone) viajó a la Unión Soviética y derrotó en el ring al gigante soviético a pesar de tener todo en contra.

TRÁILER

El primer tráiler de Creed II fue lanzado el miércoles 20 de junio y revela que la venganza puede consumir a Adonis, quien es visto por primera vez frente a la tumba de su padre, a quien no conoció, pero a quien admiró toda su vida.



“No tengo elección”, dice Adonis en el adelanto a Rocky, quien le replica: “Es lo mismo que dijo tu padre y murió aquí en mis brazos”.

'Creed 2' es la octava película de la franquicia 'Rocky'

La película ha sido dedicada a Tony Burton , fallecido en febrero de 2016. El actor apareció en seis títulos de Rocky como Tony Duke .

ACTORES Y PERSONAJES

- Michael B. Jordan – Adonis Johnson

- Tessa Thompson – Bianca

- Sylvester Stallone – Rocky Balboa

- Dolph Lundgren – Ivan Drago

- Florian Munteanu – Viktor Drago

- Wood Harris – Tony ‘Little Duke’ Burton

- Phylicia Rashad – Mary Anne Creed

- Russell Hornsby – Buddy Marcelle

- Andre Ward – Danny ‘Stuntman’ Wheeler



Además del retorno de Dolph Lundgren como Ivan Drago , más de 30 años después de Rocky IV , el boxeador alemán de origen rumano Florian Munteanu interpreta a su hijo en la ficción, Viktor Drago .

EQUIPO CREATIVO

- Director: Steven Caple Jr. ( The Land )

- Escritores: Cheo Hodari Coker ( Luke Cage ) y Sylvester Stallone

- Productores ejecutivos: Ryan Coogler ( Creed , Black Panther ) y Guy Riedel



Creed II es una película de Metro-Goldwyn-Mayer Studios, New Line Cinema y Warner Bros.



Además, es la secuela de Creed (2015), película que con un presupuesto de US$ 35 millones recaudó US$ 109,8 millones en Estados Unidos y que le valió el Critics ‘Choice Award y Golden Globe como mejor actor de reparto a Stallone, quien también fue nominado al Óscar.

FECHA DE ESTRENO

- Estados Unidos: 21 de noviembre de 2018

- España: 18 de enero de 2019

- América Latina: enero de 2019