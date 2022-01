La cantante criolla Bartola contó que suspendió todos sus eventos debido a la tercera ola, pues tiene mucho temor de volver a contagiarse de covid. Además, cuenta que está por lanzar un nuevo disco de música peruana donde tendrá invitados de diversos géneros.

“No estoy saliendo de mi casa, la tercera ola está muy fuerte y tengo temor de volver a contagiarme; así que no estoy haciendo ningún tipo de show hasta que estemos más seguros. Por eso, es importante vacunarse y cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Este año aún está un poco complicado por el virus, pero saldremos adelante, tengo fe”, comentó Bartola.

¿Continúas con el programa ‘Una y mil voces’?

Así es, aún de manera remota pero siempre dando la oportunidad a las nuevas voces del criollismo, pues hay muchos chicos jóvenes que aman nuestra música. En todos estos años hemos tratado de darle espacio y vitrina a las nuevas voces, yo ya tengo 66 años, aunque algunos me dicen que sigo chibolita, ja, ja, ja.

¿Cómo va el proyecto de tu próximo disco?

Va a salir muy pronto, es un disco de música criolla pero de forma diferente, la esencia se va a mantener. Tendré muchos invitados, de diversos géneros y haremos algunos videoclips. Para mí ha sido una experiencia maravillosa poder haber grabado este disco porque pude reencontrarme con los músicos, volver a hacer música era algo que necesitaba.

Entonces, empiezas bien este 2022...

Tengo muchas emociones mezcladitas, pues el año pasado perdí a mi padre, quien a sus 92 años, era una persona con mucha vitalidad y fue un golpe muy fuerte. Y ahora en la Navidad sentí mucho su ausencia, pues todos los años se encargaba de preparar el pavo para la cena y le gustaba comprar dulces... Sin embargo, me siento fuerte y con mucha ilusión de que todos los proyectos se vayan concretando, realizando.

“PENSÉ QUE NO VOLVERÍA A CANTAR”

Hace unas semanas, Bartola señaló que su experiencia con el coronavirus fue algo que la marcó y cuyas secuelas emocionales aún no las supera. “Pensé que me iba a morir. Como nunca en mis 66 años de vida y 51 de carrera artística, sentí que había llegado la hora y bajé los brazos. He pasado por muchas situaciones muy duras, pero nunca me había rendido, pero esta vez no sé, me sentía realmente mal y dije: ‘bueno que sea lo que Dios decida’”.

La conductora de “Una y mil voces”, siente que la vida le ha dado otra oportunidad y no la desaprovechará. “Por eso quiero decir que todavía Bartola está entera, con ganas de cantar, de reír, no sé de donde me ha salido toda esta fortaleza, debe ser que mi padre desde el cielo me dice: ‘hija todavía te falta’. Entonces me he puesto nuevamente bien y quiero estar con el publico, no será un concierto con mucho aforo, pero creo que es lo necesario para que te acaricien, te aplaudan y sienta ese calor tan necesario para los artistas”.