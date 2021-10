POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

“Lo harán volar con dinamita/ En masa, lo cargarán, lo arrastrarán/ A golpes le llenarán de pólvora la boca/ Lo volarán: ¡Y no podrán matarlo!...”. El actor Cristhian Esquivel es un héroe dentro de su propia historia. Partió a Europa, cruzó el charco lleno de sueños, ilusiones y el miedo de no saber con exactitud a lo que se iba a enfrentar. Pero deseaba ser ‘profeta en su tierra’ y casi 20 años después encontró esa gloria tan buscada. El protagonista de ‘Túpac Amaru’ en la serie ‘Los otros Libertadores’, que va los domingos por Latina, contará esta vez cómo fue la revolución en su vida y que, a pesar de los obstáculos, no pudieron ‘matarlo’...

TE VA A INTERESAR: LATINA: LOS OTROS LIBERTADORES APUNTA A SER DISTRIBUIDA EN EL EXTERIOR

¿Los besos en la actuación se disfrutan?

Casi siempre he terminado teniendo una relación con la actriz que me tocó hacer esas escenas.

¿De verdad?

Siento que la conexión es muy rápida.

En la serie hay una escena brava...

Antes de hacerla, hablamos con el director y le planteamos: ‘Si al día siguiente le van a volar la cabeza al protagonista, que sea una escena llena de amor y pasión’.

Eres muy libre, pero ¿celoso?

Te pongo un ejemplo: con la mamá de mi hijito comenzamos bien y nos separamos por ese tema.

¿Qué sucedió?

Estaba en Colombia, viajé a Estados Unidos y subí una foto con una amiga.

¿Era subida de tono?

La tenía tomada de la cintura y la mamá de mi hijo se molestó.

TE VA A INTERESAR: CRISTHIAN ESQUILVE DE LOS OTROS LIBERTADORES: ME JALARON COMO A TÚPAC AMARU

¿Tu excusa?

Le dije que no iba a tomarla de la cabeza.

¿Imposible llegar a un acuerdo?

Ni ella estaba equivocada, ni yo. Solamente que no compartimos el mismo pensamiento y lo mejor fue no seguir juntos. Ahora somos grandes amigos.





Cristhian Esquivel aclaró que nunca se metió en una relación. (Fotos: Allegino Quintana)

EL LEMA DE LOS PARTIDORES: “RESPETARÁS A LA MUJER DE TU PRÓJIMO, SALVO QUE ELLA TE LO PROPONGA”

A propósito de besos, ¿alguna vez te tocó una compañera con mal aliento?

Sí hay, pero debes generar confianza y como actor tener la delicadeza de ir al baño. Son como tips.

¿Fumar?

Puedes hacerlo; si vas a trabajar, no.

¿Te has metido en una relación?

Nunca.

¿Se metieron en la tuya?

Salí con una chica, quedó ahí y luego un amigo empezó con ella.

¿Te avisó?

Me preguntó si seguía con ella, porque le estaba gustando.

¿Cuál sería el lema contra los ‘partidores’?

Respetarás a la mujer de tu prójimo, salvo que ella te lo proponga.

“EN PERÚ, ME METEN UN BOTELLAZO POR LA CABEZA”

Vayamos a otro campo, ¿bailarín?

En una fiesta soy el primero en salir a bailar.

En Europa, serías un ídolo en las discotecas...

Los españoles bailan mejor la salsa que nosotros.

¿En serio?

Hay academias y si vas a una disco, horas antes de abrir el local, te enseñan los pasos.

Con buen ritmo, está comprobado que ‘campeonas’ con las chicas...

No es por vanagloriarme, pero en ese sentido allá soy un éxito.

Existe el concepto de que en el ‘Viejo mundo’ las chicas son aburridas...

Las alemanas son superdivertidas.





Esquivel contó que las alemanas cirean a los hombres sin problemas, si lo tienen que hacer. (Fotos: Allengino Quintana)

Cuéntame más de ellas...

Si les gustas te lo dicen. Si tienen que ‘cirear’ lo hacen sin problemas.

¿Lo viviste?

Sí. Hemos terminado en mi departamento y al día siguiente ya pasó.

¿Otra?

Conversaba con una chica, de pronto viene un ‘pata’ y ella tranquila me dice: ‘Te presento a mi novio’ y él me saluda con cordialidad y seguimos charlando todos.

¿En Perú?

Me meten un botellazo por la cabeza.

¿Por qué allá sí y acá no?

Se vive en más calma y hay confianza.

LOS OTROS LIBERTADORES

¿En qué momento te pones a cantar?

Con dos pisco sours.

¿Pisquero?

Lo tomo puro y no me mareo.

¿Primer personaje que representaste al otro lado del océano?

Antes debo comentar que el latino, muchas veces, allá representa a un delincuente, el que vende la droga.

¿No aceptaste ese papel?

Pude hacer de un sudamericano que cuidaba a una abuela con demencia senil.

Es bueno hacerse respetar.

No puedo aceptar cosas que vayan en contra de lo que siento.

¿El actor nace?

Y también debe prepararse. Debe saber la historia del teatro, técnicas para trabajar el cuerpo y que salga tu emoción. Todo eso se estudia.

Algo más que desees contar...

No dejen de ver la serie ‘Los otros Libertadores’, está de muy buena calidad. A veces todo se resume a San Martín y Bolívar, pero existieron otros que se estuvieron rebelando antes que ellos.

Un gran abrazo...

A ustedes y al país entero le doy muchas gracias.

Sin la peluca del cacique, el joven actor es de aquellos que no estudió para ser famoso, solo para disfrutar de lo que hace. Como diría el gran Confucio: ‘Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida’.

MÁS INFORMACIÓN: