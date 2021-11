Cristian Rivero afirmó que tiene varios referentes en cuanto a la conducción, pero trabajar al lado de Gisela Valcárcel fue una verdadera escuela y está feliz con ‘Yo Soy Internacional’.

“Yo veía en la televisión a Augusto Ferrando al cual conocí y he almorzado en su casa porque soy muy amigo de su sobrino nieto. He visto a Pablo de Madalengoitia en ‘La pregunta de los 500 mil reales’, a Kiko Ledgard en un momento lo llegué a ver pero muy chiquito. De niño jugaba que era cantante y me entrevistaba, claro que era Jorge Henderson. Entonces, he crecido con todos esos referentes y cuando entro a trabajar con Gisela descubro la conducción”, dijo el conductor de ‘Yo Soy Internacional’

Y te decidiste por la conducción...

No hay una escuela para ser conductor, si quiero ser actor o músico estudio la carrera, pero ¿cómo hacemos con la conducción? Es como ir aprendiendo en la práctica y captar un poquito de todos para que tú hagas tu propia versión, muchos ingredientes y haces tu propio plato y Gisela marca el descubrirme en la conducción porque no lo tenía pensado, yo quería ser actor. Son siete años que he trabajado con Gisela y de una u otra manera me hizo formar en la conducción y le agradezco esos siete años de escuela. La quiero mucho ha sido una parte muy importante para mí.

El sábado pasado compitieron y mucha gente comparaba el talento de ‘La Voz Kids’ frente a los escándalos que hay en ‘El artista del año’.

Latina desde hace muchos años viene apostando por el talento desde ‘Perú tiene talento’, ‘Los 4 finalistas’, ‘La Voz’, ‘Yo Soy’ , digamos que somos el canal del talento peruano. Celebro que existan producciones locales acá, en América, ATV, Panamericana porque sin duda nos da trabajo a todos. En cuanto a los contenidos de cada programa, cada quien tiene su público y su forma de generar el contenido. Lo importante es que se sigan produciendo y no paremos.

Iniciaron una nueva temporada de ‘Yo Soy’, pero esta vez es internacional.

El canal está haciendo un esfuerzo enorme, son más de diez imitadores los que vamos a traer y eso va a levantar un montón el programa, vamos alborotar el gallinero. Los locales saben que la valla está alta, se van a enfrentar a ganadores o finalistas de temporadas de otros países, donde han funcionado muy bien, y también creo que va a ser un espectáculo increíble.

