El regreso de “La Voz Perú”, hoy en su cuarta temporada, también trajo de vuelta a Cristian Rivero el conductor emblema del programa de búsqueda de nuevos talentos del canto, quien afirma que su posición en el reality le obliga a ser honesto con los participantes.

“Soy bien transparente, trato de ir un poco con el gusto del público y generalmente trato de opinar cuando un participante estuvo mejor que otro, eso lo puedo decir, no todos los días uno se levanta con el pie derecho, hay cosas que siempre se pueden corregir. Al final de cuentas nadie logra trascender en el programa sin el apoyo del público; entonces, yo trato de ser lo más objetivo posible”, dice el esposo de Gianella Neyra.

“Hay competencias donde uno de los participantes es superior al otro porque fue su mejor noche, porque realmente tiene más técnica en fin, y eso es evidente, no hay que decirlo, eso se ve y no necesita que se tome partido por fulano o mengano. Al final yo no influyó, los que finalmente deciden son los jurados y luego el público que es el que siempre toma las mejores decisiones”.

LOS CONSEJOS

Rivero, en las cuatro temporadas del programa, ha visto desfilar a muchos talentos y no todos han logrado trascender como hubieran querido. “Hay que ser perseverante, no hay que rendirse, algunos se han quedado en el camino por muchas razones, porque desarrollaron una familia, asumieron otros compromisos, pero otros se la bancaron y siguieron tocando puertas porque era su sueño y lo consiguieron”.

No necesariamente los que ganan los concursos hacen una carrera exitosa... Es cierto, no siempre el que llega primero es el que verdaderamente gana, no siempre el que levanta la copa es el que consigue una carrera, a veces la obtiene quien que quedó quinto o el que se quedó a mitad de temporada. En esta industria todo es relativo, si bien en La Voz hay una competencia y un objetivo y habrá un ganador, siempre le digo a los chicos del programa que lo importante, al margen de los resultados, es seguir chambeando.

