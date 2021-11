Gianella Neyra y Cristian Rivero afirman que son un buen equipo, tienen ‘química’ y están felices conduciendo ‘La Voz Kids’. La actriz cuenta que en casa también se vacilan, no le gusta la cocina y a veces piensan en ampliar la familia. Mientras que él asegura que sigue siendo un fan de su esposa.

Gianella, ¿después de cuánto tiempo vuelves a trabajar con Cristian? Creo que lo último que hicieron fue ‘La Lola’...

Sí, en televisión creo que sí... hace ‘uff’, ya perdí la cuenta.

¿Y qué tal es como partner en ‘La Voz Kids’?

Es lo máximo, más allá que es un superprofesional y tiene toda la experiencia del mundo en la conducción, es un placer trabajar con él, ya tenemos la confianza, la dinámica armada. Entonces, es llegar y divertirse, y en un formato como ‘La Voz Kids’ mejor.

El formato de ‘La Voz Kids’ es muy tierno…

Sí, bueno, en realidad a mí me dijeron: ‘Tú ve y sé mamá’, así que es exactamente lo que tengo que hacer y fue muy lindo porque los niños son hermosos. Realmente hay unas voces increíbles, a los niños les encanta cantar, aman lo que están haciendo. Está siendo una muy linda experiencia y también de enseñarles a estos chicos que los sueños se cumplen, que con esfuerzo se logra todo lo que uno quiere. A mí me emocionan.

¿Cómo están haciendo para organizarse en casa?

Por suerte, ya tenemos un año y medio en clases virtuales. Ya todos sabemos cómo es la rutina, nos hemos acomodado, mal que bien, a la nueva normalidad. Entonces, dejo todo pauteado en la mañana o en la noche y me voy a trabajar.

Cómo es Cristian en casa porque nosotros lo vemos muy divertido y, a veces, hasta coqueto…

Lo mismo, cuando conduce ‘lo que ves, es lo que hay’ porque creo que es bien difícil estar pretendiendo ser un personaje todo el tiempo. El Cristian de la tele es el Cristian de la casa. Nos divertimos mucho, tampoco es que nos estamos vacilando todo el día. Los dos tenemos un sentido del humor distinto que siempre está presente en la casa o trabajando.

¿Qué hacen en sus tiempos libres?

Disfrutamos mucho de las películas en casa, nuestros viernes de películas son como un ritual que tenemos y ahora último, por todo el tema de la pandemia, hemos tratado de escaparnos un poco a la naturaleza, a lugares abiertos como el mar. Buscamos espacios donde relajarnos todos y que nos tranquilicen un poquito, porque creo que han sido etapas bien desafiantes para todas las familias.

¿Y Cristian te ayuda en la casa?

En realidad todos hemos aprendido a hacer cosas. Cristian no ha parado de trabajar durante toda la pandemia. Entonces, él sale a trabajar y yo soy la que se ha quedado en casa con las clases virtuales y los chicos. En ese sentido, todos hemos aprendido a tener responsabilidades en la casa, a cuidarnos, acompañarnos y eso ha sido muy bonito. O sea, si uno hace la comida, el otro pone la mesa, el otro lava los platos y otro pasa la escoba. Hemos aprendido a trabajar en equipo, sino, no la hacíamos.

¿Te gusta cocinar?

Creo que si tuviera que escoger, limpio, a pedido del público, o lavo los platos. Yo no cocino.

¿Y Cristian?

Tampoco. Si tenemos que cocinar, lo hacemos, pero no es nuestra especialidad… creo que ni mis hijos quisieran comer lo que cocino, ja, ja, ja. Para qué los voy a torturar.

Se complementan como pareja…

Creo que sí en muchas cosas. Respetamos nuestros espacios, el hecho de que por más que seamos pareja somos personas individuales. Nos gusta mucho ver trabajar a la otra persona y crecer también a nivel individual. Entonces, creo que sí, que somos un buen equipo.

Respetar los espacios es muy importante. Entonces, ¿si él quiere salir con sus amigos no hay problema?

Por supuesto, ninguno...

Antes de la pandemia también te ibas de viaje con las ‘Mujeres sin filtro’...

Exacto, mis viajes que nadie me los agarre. Además, creo que es importante por más que uno esté en pareja también tener tus tiempos con tus amigos y tus tiempos para ti.

Hace poco Cristian dijo, en una entrevista, que eres un poco celosa...

Ja, ja, ja, no, para nada. Creo que en ese sentido sabemos comunicarnos. También tenemos unos trabajos que debemos aprender a comunicarnos y dar libertades, y sobre todo alegrarse de los triunfos y el crecimiento de la otra persona, porque si la otra persona no es feliz, es imposible que como pareja seas feliz.

Ustedes tienen dos hijos, ¿no han pensado en buscar la mujercita?

Uno tiene 13 años y el otro tiene 6. Primero quiero dormir un poquito, la pandemia me ha dejado un poquito agotada. No sé, la verdad... a veces decimos que sí, a veces decimos que no, depende del día, de la energía.

Cristian, te conectas muy bien con los chicos de ‘La Voz Kids’. ¿Te gusta esta experiencia?

Con los niños es divertido, pero hay que tener mucho cuidado porque hay todo un proceso de selección, ver cómo manejar la frustración de los niños. Es un formato que está muy bien pensado para contener básicamente tanto a los niños como a los adultos. Estamos dentro de la estructura de la contención emocional y siempre les decimos que lo disfruten, que es una experiencia muy agradable.

¿Te sientes como el papá?

Sí, claro. Cuando eres padre tienes un sentido distinto a cuando no lo eres. Eres más simpático con los niños, los entiendes más, puedes interpretar sus llantos, molestias, inquietudes, nerviosismo, puedes leer más su lenguaje corporal porque de alguna manera ya los has leído en casa con tus hijos.

¿Qué tal es trabajar como Gianella en la conducción?, porque lo último que hicieron fue una novela...

Bien, creo que para nosotros es loco, porque si bien es un espacio laboral, es un espacio donde hemos podido estar a solas, sin el ajetreo de la casa, de las clases virtuales, con los chicos encima. Acá podemos conversar de cosas que de repente en casa no lo hacemos porque tenemos a los chicos o porque el día ha sido muy ajetreado. Nos da un poco de tiempo para nosotros.

Gianella decía que tú eres en casa tal como eres en televisión...

Más o menos, soy más estricto, más cuadriculado, metódico. Lo que pasa es que en mi casa me gusta que haya un orden y con los chicos puedo ser un poco más estricto, pero dentro de todo siempre tengo algo de humor…

Hay esa química...

Sí la pasamos bien, nos reímos. Creo que hace un rato laboralmente no tomamos las cosas con tanta vehemencia, no nos exigimos tanto en que todo tiene que ser perfecto, que no puedo cometer ningún error, nos permitimos divertirnos mucho más ambos. No estamos tan pendientes de que todo salga perfecto, sino que estamos más pendientes del proceso y de que todo salga bien.

Cristian Rivero y Gianella Neyra cuentan que se divierten mucho en 'La Voz Kids'

Han hecho que todo funcione en la casa y el trabajo.

Pucha, sí es una organización complicada. La verdad que ha sido superdifícil para ella, desgastante por las clases virtuales. En medio de la pandemia hizo una película, no solo ha actuado, también la ha producido y eso le ha demandado mucho tiempo. Estoy superorgulloso de ella por cómo ha podido resolver todo. Pensé en un momento que esto iba a colapsar, pero lo resolvió superbién.

¿Y cómo hacen para desconectarse?

Tratamos de tener un viaje juntos, en algún ‘huequito’ que tengamos solos y los fines de semana podemos mudarnos con los chicos a la playa para que ellos también tengan su aire.

Siempre comentas que admiras a Gianella...

He seguido su trabajo, he sido y sigo siendo su fan, y cuando trabajé junto a ella (en la novela) fue supergenerosa con el trabajo. Me ayudó porque yo no tenía tanta experiencia en el tema actoral, era un protagónico y había mucha responsabilidad.

Y ahora tú la ayudas en la conducción.

Un poco, es ella la que tiene más dudas y más consultas. Pero nos completamos y la pasamos bien.