Cristian Zuárez regresó a nuestro país, junto a su esposa Adriana Amiel, para inaugurar la sede de ‘Soho’ color en Miraflores y anunció que desean que su familia crezca por esta razón piensan adoptar un niño peruano y esperan hacer realidad este anhelo durante el tiempo que estarán en el Perú.

“Estoy feliz de estar en Lima, después de cuatro años, junto a mi esposa. A ella siempre le hablé de lo lindo que me trató el Perú desde que llegué como cantante de ‘Complot’ y quise conociera a los grandes amigos que tengo aquí. Nosotros arribamos hace poco a Lima y ni bien bajamos del avión, vinimos a Miraflores porque somos los padrinos del nuevo local que ‘Soho’ color abrió en Miraflores”, contó.

En el microondas que tuviste con ‘ATV noticas, edición matinal’, dejaste entrever que quieres aumentar la familia abriendo la posibilidad de adoptar...

Sí, deseamos hacer crecer la familia. Es un anhelo que tenemos. Adriana es madre de tres hijos, es una gran madre, la última tiene 26 años y estamos aquí para cumplir este sueño que de concretarse sería algo espectacular para mí, porque Perú es mi segunda patria.

Cristian Zuárez y Adriana Amiel (Foto: Cortesía 'Soho' color)

¿Y piensan adoptar un niño a la parejita?

Que sea lo que Dios quiera, nos hubiera encantado procrear uno, pero vamos a ver todas las posibilidades que nos presenten en Perú y si es uno o dos, Dios dirá, lo importante es que se pueda estamos viendo todas las propuestas.

Como se recuerda Cristian le propuso matrimonio a Adriana los primeros días del 2020 y contó que en un primer momento pensó que iba a ‘rebotar’. “La boda por civil fue aquí, aquí en Miami, era lo que seguía después de dos años de relación. Además, a mis 44 años ya no estoy para estar ‘ennoviando’ y como comprenderás después de 17 años de relación (con Laura Bozzo), 9 propuestas de matrimonio, ya esta era la última y dije voy a insistir una vez más y me aceptó. Con sinceridad pensé que iba a rebotar, pero me aceptó y pasé al rincón de los casados. Me ‘cazaron’ ja,ja,ja, estoy feliz, es una gran mujer y le agradezco a Dios por este momento que vivo”, comentó.

PRODUCTOR MUSICAL

Cristian Zuárez será el productor musical de Stephanie Valenzuela, a quien conoció en la fiesta ‘Latin Week’ de los Billboard que tuvo como invitada especial a la gran Ivy Queen. A esa fiesta también asistió el peruano Jaime Cuadra, quien acaba de inaugurar su estudio de grabación en Miami.

Cristian, estuviste al lado de Ivy Queen y te vi posando con Stephanie Valenzuela.

Sí, siempre ligado a la música y conversé un poquito con Ivy Queen. También conocí a Stephanie Valenzuela, a quien le voy a producir un nuevo disco en el estudio de grabación que tengo aquí (Miami) con gente peruana. Es una chica con mucho talento y hay que apoyar a los peruanos.

¿Eres socio del estudio?

El estudio discográfico se llama ‘Heat Records’, es de Jaime Cuadra y yo veo la parte de la producción discográfica, y como también manejo a Osmani García, que hizo la canción ‘El taxi’, haremos que graben juntos.

