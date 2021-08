Cristian Zuárez se emocionó al saber que el pedido de presión preventiva, por nueve meses, para Laura Bozzo fue suspendido por el juez federal Juan Miguel Ortiz Marmolejo al atender la medida cautelar que la defensa de la abogada presentó después que se dio la alerta roja para que la Interpol dé con su paradero.

La suspensión de prisión para Laura Bozzo estará vigente hasta el 30 de agosto, pero antes deberá pagar una garantía de 300 mil pesos (15 mil dólares) y entregar su pasaporte a las autoridades mexicanas. El próximo lunes la abogada tiene que presentarse ante el juzgado para resolver su proceso, ya que la fiscalía mexicana ordenó su encarcelamiento luego de vender un inmueble valorizado en 13 millones de pesos que estaba embargado por el Servicio Administración Tributaria (SAT).

Cristian, quedó suspendida la prisión preventiva para Laura.

Estoy muy feliz y emocionado, gracias a Dios y a las oraciones de mi madre, que es evangélica, se dio este milagro. Me siento contento porque ahora ella estará más tranquila y sus abogados podrán trabajar con más detalle en su defensa.

¿Te has vuelto a comunicar con ella?

No, la última comunicación que tuvimos fue cuando explotó esta situación y de ahí no sé nada porque le envié mensajes, pero no los ha leído, tampoco pude comunicarme con su hija (Alejandra), pero ya está, ahora que aparece esta la luz debe estar más tranquila, si a ella la encerraban iban a matarla en vida y eso no es justo.

Alfredo Adame dio a entender que eras cómplice de Laura porque habías vendido esa casa y también te ocupabas de sus contratos.

Qué te puedo decir, de mi parte no amerita ni un ápice de nada. Todos los periodistas sabían cuál era mi lucha con ella cuando estaba reclamando algunas cosas, entonces que aparezca una persona que no sabe cómo fue esa novela, habla de lo que está haciendo. Pobre Laura, todo lo que tiene que sufrir por la persecución de este tipo que habla mal de ella.

¿Por qué la obsesión de Adame con Laura?

Con ella y ahora conmigo, yo nunca le hice nada. Laura no puede ser santo de tu devoción, pero que yo sepa nunca le hizo nada y es mujer y merece respeto, ese tipo lo que menos hace es respetarla a ella, ni a Magaly (Medina), se cree Dios y se equivoca, fue un galán de novelas, hoy está viejo y no hace nada. Lógicamente aprovecha esos cinco minutos que tiene , que sale en CNN en español y en todos lados, pero la verdad es un estúpido que no tiene dónde caerse.

Dijo que Laura estaba escondida en la casa de Lizbeth Rodríguez, exconductora de Badabum...

Bueno, si sabía dónde estaba para qué ofrece recompensa, es ilógico lo que dice. No juegas al misterio, pero claro eso le sirve para tener una nota hoy y mañana otra, habla y habla.

