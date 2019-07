Cristian Zuárez sobre 'El Valor de la Verdad': "Ese programa es mentira"

Cristian Zuárez dijo que Laura Bozzo está ‘loca’ y aclaró que jamás llamó a ‘ El valor de la verdad’ para pedir que lo entrevisten.



"No llamé a nadie para solicitar una entrevista, esto (las declaraciones de Beto Ortiz) es porque son amigos. Las últimas veces que estuvimos en su programa (Laura y él) yo arreglé el premio para que ella se siente y el mío fue por menos plata. Ese programa es mentira. Siempre me llamaron para saber de mí y contarle a Laura. Su programa es pura ‘chafa’ (en México de mala calidad), por eso los 8 puntos de rating que tiene".



Estás bien enterado de su rating...

Gisela es la número uno de los sábados, por eso ella tiene 19 y este sábado volverá a ganarle.



Dejaste un mensaje en Instagram. ¿Fue para Laura?

Muchos dicen que debo hablar mi verdad y creo que la venganza no te lleva a ningún lado.



Pero dijiste que dejabas todo atrás y luego salió a la luz que te deportaron y ahí empezó todo de nuevo.

Dejé atrás todo y ella siguió con la deportación, ¿qué quieres, que me quede callado? Ella está loca.



¿Loca por qué? Y si estaba así, ¿por qué seguías a su lado?

Chantaje de su parte.



Asegura que nunca la amaste.

¿Ahora quiere escuchar eso cuando estoy en una relación? Pero ese tonto ya no está más, ahora tendrá que escuchar sus verdades.



También cree que no amas a tu actual pareja.

(Ríe) Es el día y la noche. Adriana (Amiel) y yo nos amamos. Laura jamás amó a nadie.