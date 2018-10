Cristian Zuárez: Laura Bozzo me jugó sucio

Cristian Zuárez aclaró que no está demandando a Laura por los 16 años de relación, sino porque trabajó durante todos estos años sin un contrato, y que gracias a él la abogada estuvo vigente en televisión.



“Yo trabajaba para Laura y no tenía un contrato, solo una vez me pagaron un sueldo de 3 mil dólares. Viví de las regalías de los temas que componía para el programa. La demanda no es por lo que están diciendo por vivir al lado de ella... nosotros habíamos quedado en conversar sin abogados y resulta que después sale a decir que me he reído con ella sobre este tema. Ella no me toma en serio y se olvida que uno es un ser humano, que tiene sentimientos, que también pasó por cosas buenas y cosas malas”, dijo el ‘pelucón’ en ‘En exclusiva’.

De otro lado, afirmó que Laura le ‘jugó sucio’ al negociar sus contratos a espaldas de él.



“ Laura Bozzo en el año 2000 firma su primer contrato en Telemundo y lo hace un abogado. De ahí vamos para TV Azteca, para Televisa, todos esos contratos los negocio yo. En los últimos 5 años Laura hace un contrato con Televisa a escondidas, a espaldas mías. El canal no me quería en las negociaciones, porque era muy bueno y pedía muchísimo dinero, cuando me sacan de la jugada le hacen firmar este contrato a Laura Bozzo que la mantiene alejada de la televisión durante 3 años... yo la mantuve al aire durante todos esos años y cuando ella empieza a querer independizarse comete este error, que la mantiene fuera de la televisión”, indicó.

“La verdadera historia de lo que pasó lo sé yo, lo sabe Laura y lo sabrá el mundo entero cuando haga mi libro... No soy desleal, ella se quedó con algo que me pertenece y porque lo estoy pidiendo soy el mantenido, el desgraciado que nunca trabajó... yo no hundo a nadie, creo que la gente se hunde sola con sus actos”, añadió.



Por último, señaló que no le fue infiel a la abogada con Adriana Amiel.

“No le fui infiel, lo de la foto (con Adriana Amiel) ya lo aclaré... hoy por hoy la gente sabe que estoy con ella, desde hace dos meses, recién estamos comenzando”, finalizó.