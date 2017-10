Cristian Zuárez: Macarena, su hija, es la 'culpable' del inicio del romance con Laura Bozzo [VIDEO y FOTOS]

Cristian Zuárez (42) y su hija Macarena (22) derrochan complicidad y disfrutan al compartir la sesión de fotos. Durante la charla, como todo papá, la escucha atentamente y agudiza la mirada para ver si alguien observa a su nena. Ella habla claro y afirma que su padre no es un ‘desgraciado’, más bien, un buen tipo. No sabe si su ‘pa’ y Laura Bozzo, con quien se lleva muy bien, retomen su relación, pero lo que desea para ambos es que sean felices.



Macarena, ¿te gusta la canción ‘Que pase el desgraciado’?

No me molesta, me parece graciosa. Superoriginal y distinta.

Cristian: Es una frase que se convirtió en un ícono, y es parte de una canción que compuse.



¿No te incomoda que siempre relacionen al ‘desgraciado’ con tu papá?

M: No es un desgraciado. Es un buen tipo, siempre pendiente de mí, muy sincero. Es una canción, me divierte y nada más. No es la historia de mi ‘pa’.



¿Cómo es tu relación con Laura Bozzo?

M: Buena, me llevo bien con ‘Lau’. La conozco desde los 6 años, la adoro.



¿Y cómo tomas el final de la relación con tu papá?

M: Obviamente me puso mal, pero que venga lo mejor para ellos. Si vuelven o no, es su decisión. Yo sigo en contacto con ella, no creo que muchas cosas cambien. Me comunico libremente con ella día a día y nunca dejaré de hacerlo. La quiero muchísimo, me conoce mucho.



¿Quisieras que regresen?

M: Quiero que ambos estén bien, juntos o separados, es una decisión de ellos.



Tu papá contó que se armó todo un ‘quilombo’ cuando dijeron que traicionó a Laura con Adriana Amiel. ¿Crees que Cristian fue infiel?

M: Yo sé todo. Sé cómo fueron las cosas y le dije que mientras él esté tranquilo con su conciencia, no hay problema. Digan lo que digan, no importa. Además, hoy en día sigue hablando con Laura y todas las acusaciones se caen.

C: Macarena sabe todas las cosas buenas y malas que me pasan. Habiendo un familiar involucrado, sabe todo, vivió en casa de Adriana, es amiga de sus hijos. Se inventa mucho, incluso hasta que yo estaba detrás de la hija de Laura...

M: ¡Qué locura! Cuando lo leía decía: ¡Guau!, hasta dónde llega la cabeza de una persona para inventar tanta ‘boludez’ (tontería).



¿Nunca te interesó hacer una carrera como artista?

M: De chiquita me gustaba mucho, bailaba con mi papá...

C: Era muy actoral al principio.

M: Pero con los años lo fui perdiendo, creo que fue con todo el tema de la exposición. Cuando salen cosas de mi papá no les doy mucha bola, porque inventan mucho y no me afecta. Pero creo que no me gustaría que se exponga así mi nombre, hay mucha crueldad en los medios con respecto a la gente.



Visitas mucho el Perú, ¿extrañas algo?

M: Las empanadas. Apenas piso el aeropuerto voy volando a comerlas, las que son rellenas de lomo saltado. La comida es maravillosa, me vuelve loca.

C: Eso es cierto, muere por las empanadas...



Dice tu papá que no conoce a ningún novio ni pretendiente, ¿cuidas mucho tu vida personal?

M: Sucede que todas mis amistades son de toda la vida, porque hay mucha gente que se te acerca por interés, tu papá es conocido, es famoso. Si conozco a alguien, no le digo quién es mi papá... Por ejemplo, en mi trabajo se enteraron a los cinco meses de estar chambeando. No me gusta ventilarlo ni sacarle provecho.



¿Entonces, tienes novio o no?

M: Mi papá está en el día a día de mi vida, sabe todo de mí. Que yo no le presente a nadie es porque realmente no existió alguien...

C: Presentable... dilo, esto se leerá en Argentina.

M: Es cierto, no te iba a presentar cualquier cosa.



¿En qué trabajas?

M: En recursos humanos, en una empresa. En toda la parte de selección.

C: Ella selecciona al personal, por eso de niña decía esta sí, esta no y me espantaba todas las novias. Lloraba como en ‘La profecía’ cuando le presentaba a una novia.

M: Era terrible.

¿Pero no espantó a Laura?

C: Laura, al conocerla, le regaló la muñeca de Barbie y se la ganó. Así que es ella la culpable de que empiece todo bien con Laura, y es la culpable de mi futuro.

M: ¿Ahora yo tengo la culpa...?, ja, ja, ja...

C: Claro, si hubieras llorado como siempre, me hubiese arrancado como siempre.



Cristian, ahora te lanzas también como productor artístico...

El próximo 4 de noviembre traigo al grupo ‘Sombras’, con sus éxitos ‘La ventanita’, ‘Una copita más’. Además, el show de Rodrigo, imitador de Michael Jackson.