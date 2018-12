Cristian Zuárez retiró la demanda contra Laura Bozzo: "Este es mi regalo navideño para ella"

Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, reveló que ya no demandará a la abogada y tampoco ventilará sus intimidades. “Ya no voy a demandar a Laura, de mi parte no hay juicio. Estas fechas son de amor y paz y eso es lo que deseo, paz para ella, para mí”, dijo.



¿Piensas que Laura te creerá después de lo que dijiste?

Laura sabe que somos temperamentales. Ella en su bronca puede haber dicho muchas cosas sobre mí y yo igual, porque estaba molesto, pensaba que tenía que reclamar algo que me correspondía... y si en algún momento le tengo que pedir perdón a ella, se lo pediré.



¿Aceptará tus disculpas?

Yo no podría desearle mal a Laura porque es una persona que amé y cuando uno ama, no hace daño. Este es mi regalo navideño para ella.



¿Dónde pasarás Navidad?

Aquí en Miami con Adriana (su pareja), con la familia.



¿Hay planes de matrimonio con Adriana?

Tuve una relación de 17 años y no puedo tomar decisiones apresuradas, pero estoy muy bien con Adriana.