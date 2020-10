La lideresa de la agrupación ‘Las hechiceras de la salsa’, Cristina Rodríguez, rompió su silencio y negó ser la segunda cabecilla en la mafia internacional ‘Los cibernéticos de Río’, dedicada a clonar tarjetas de crédito.

“Cómo van a decir que soy la más buscada si estoy en mi casa y nadie me vino a buscar. De qué estamos hablando. Dicen que tengo una vida de lujos. Soy dueña de una orquesta, no gano como una bailarina ni como cantante. Una camioneta, un auto lo tienen todas las chicas de la farándula, por qué yo no puedo tener un carro”, sostuvo Cristina para el programa ‘Día D’.

Luego, aseguró que no se entrega a la justicia ‘porque la injusticia existe’ y es una próspera empresaria.

“No tengo por qué quedarme detenida siete días. No merezco esto. ¿Si soy responsable de lo que se me acusa? Por supuesto que no, tengo quince años trabajando como artista, hace once tengo una empresa y no es justo que me metan como una ladrona porque soy una empresaria. No tengo nada que ocultar... no sabía que se me estaba investigando, no me ha llegado ninguna citación. No he estado escondida ni corrida”, agregó.

Además, aseguró que nunca sacó dinero de otra cuenta que no sea la de ella o la del padre de su hijo.

“Él es el padre de mi hijo, muchas veces le he dado mis tarjetas, él me ha dado las suyas. Estoy dispuesta a dar mi manifestación. Qué tiene que ver que nosotros vayamos y saquemos dinero, tenemos cuentas en el banco, he sacado dinero mío y con sus tarjetas de él retiré dinero”, remarcó.

'Hechicera de la salsa' Cristina Rodríguez brindó una entrevista de la clandestinidad. (Día D/ATV)

‘El garoto’

Según la policía, Cristina y el padre de su hijo, el brasileño Anderson Dos Santos Oliveira (34), ‘El Garoto’, desde el 2018 llegaron a retirar más de 2 millones 600 mil soles y 250 mil dólares de tarjetas de crédito y de débito clonadas de Argentina y otros países y la función de la cantante era la de ‘tarjetera’.

Según la acusación, Cristina desfalcaba las tarjetas junto a familiares yendo a los cajeros y obteniendo dinero de manera ilícita. Actualmente, ‘El garoto’ está detenido en el penal de Ancón.