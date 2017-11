Cristopher Gianotti se hizo tatuaje en homenaje a Ricky Tosso [FOTO]

Cristopher Gianotti quiso eternizar a Ricky Tosso, por ello no dudó en tatuarse su rostro en el hombro, pues considera que es una forma de homenajear a su maestro.



“Lo de Ricky (su muerte) fue algo que me marcó muchísimo, no fue fácil, pero definitivamente estoy más tranquilo. Tengo varios tatuajes que me han marcado la vida y, de alguna manera, todos guardan un significado. También hice que me graben los nombres de mis hijas y el de Ricky fue porque se trató de alguien muy importante para mí, como un padre, un guía y maestro. Fue un homenaje”, indicó Cristopher Gianotti.

Increíble!!! Un beso hasta el cielo Papito!!! pic.twitter.com/sgb9BgofyH — Cristopher Gianotti (@gianotti5) 16 de noviembre de 2017

Por otro lado, Cristopher Gianotti contó que tras tomarse un año sabático en la actuación y dedicarse al rubro empresarial, volverá a retomar su carrera artística.