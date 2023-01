TOMA ACCIONES. El tiktoker Cristorata se dirigió a toda su comunidad en redes sociales para denunciar que ha sido víctima de un hackeo y, por tanto, se han filtrado videos íntimos de años anteriores. A raíz de ello, el influencer anunció que se tomará un descanso para alejarse y priorizar su salud mental.

“ Han sido días difíciles para mí, ya que están circulando vídeos íntimos míos que involucran a otras personas , de hace muchos años, todo debido a un hackeo masivo de mis redes sociales y nubes digitales”, fueron las palabras del comunicado que emitió.

En ese sentido, Cristopher Puente Viena, de 19 años, señaló que iniciará las acciones legales para encontrar a la persona que se ha atrevido a difundir su contenido personal.

“De igual manera, junto a mi equipo, estamos tomando las medidas legales para encontrar a la persona que accedió a mis cuentas... Incluyo en este mensaje también, que me tomaré una pausa de las redes sociales y empezaré a buscar ayuda profesional para tratar con todas estas emociones que estoy sobrellevando . Sé que tengo el apoyo de mi familia y amigos que conocen el tipo de persona que soy”, agregó.

Cristorata difunde comunicado por difusión de videos íntimos.

¿QUIÉN ES EL TIKTOKER CRISTORATA?

Cristorata es un conocido tiktoker peruano quien se ha hecho conocido en los últimos meses debido al siempre polémico contenido que genera para la plataforma de videos chinos. Actualmente acumula millones de likes en la conocida plataforma de videos y es uno de los influencers peruanos más populares.

Su verdadero nombre es Cristopher Puente Viena, nació en el 2003 en la ciudad de Chiclayo y su primer video en la plataforma china fue el 6 de setiembre del 2021, logrando más de 1.4 millones de seguidores y más de 20 millones de me gusta en total.

¿POR QUÉ CRISTORATA ES VIRAL EN TIKTOK?

Él se hizo viral en TikTok debido a un video donde realizaba una broma pesada a unos policías, donde comentaba que vendía droga. Finalmente, terminó en la comisaría al no portar documentos y pese a que decía que nada era real.

“ Hola, cómo están, jóvenes adictos, vendo la mejor coca, tengo la de Paolo Guerrero, la de Angie Jibaja y también tengo la de Maradona, ah y tengo esta (Saca bolsita)”, dice.

“No, es talco, es talquito, maestro. Soy zanahoria, no tengo DNI, vivo cerca . No puedo ahorita (ir a la comisaría), pero si no he hecho nada, maestro no pe, o sea es broma, tengo mi canal de YouTube, bromas en TikTok”, dijo el muchacho.