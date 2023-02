‘Cristorata’ rompe su silencio con Trome: “Yo no fui la persona que difundió los videos”

‘Cristorata’ ha decidido contarlo todo a trome.pe. Tras un mes de silencio absoluto, el youtuber y tiktoker chiclayano abre las puertas de la ‘Basic House’ para aclarar que la filtración de sus videos íntimos no fueron su responsabilidad y que al verse expuesto al escarnio público tuvo que buscar ayuda psicológica.

El mundo de las redes sociales lo conoce como ‘Cristorata’, un personaje que transgrede lo moralmente correcto, con más de un millón de seguidores en TikTok y más de 200 mil en YouTube. Pero detrás está Cristopher Puente Viena, un joven de 19 años, que sueña con comprarle una casa a su madre, con estudiar Comunicaciones.

El youtuber chiclayano Cristopher Puente recibe a trome.pe y habla por primera vez de la filtración de sus videos íntimos, del amor por sus padres y su actual novia.

“Todo va a pasar”, le dijeron en esos momentos más oscuros. Y tenían razón, luego de las críticas, de las acusaciones sin sentido, ‘Cristorata’ ha regresado con un tema bajo el brazo, ‘Sonrisa oculta’, una canción introspectiva, en la que cuenta que detrás de ese personaje irreverente, hay un joven frágil, que también sufre. Empecemos:

LA VERDAD SOBRE LA FILTRACIÓN DE SU SUS VIDEOS ÍNTIMOS

Cristopher, gracias por recibirnos en la Basic House, ¿este es tu centro de operaciones?

Más que mi centro de operaciones es como mi familia. Nos aconsejamos. Tenemos las mismas visiones, que es crecer y crecer juntos a la vez.

Y gracias por recibirnos también porque somos el primer medio con el que conversas luego de un mes de pausa, ¿fue una pausa necesaria para ti?

Fue muy necesaria. Fue uno de los momentos más difíciles a mi corta edad. Pero bueno, a mí me funcionó porque ahora me siento mejor y puedo volver, puedo subir y crear más.

Cristorata se ha caracterizado por realizar contenido irreverente, osado. (Foto: Jhonny Valle)

¿Para qué te ha servido este mes, qué has hecho?

No he estado de para, ah. He estado, quizá no tanto en redes, porque a veces los comentarios te llegan a afectar mucho. No quise leer comentarios, estuve alejado de eso. Pero seguía creando videos, grabando para que cuando regrese tenga qué darles a mis seguidores, que son muchos los que me esperan.

Dices que los comentarios a veces afectan, ¿cuánto te afectaron a ti?

Creo que cuando son pocos no te afectan tanto, pero cuando son muchos, yo creo que sí, a todos. Cuando ves muchos, logran afectarte un poco al menos. A mí sí me afectaron muchos comentarios. Me afectaron más porque decían cosas que no eran ciertas. Yo decía ‘wao, eso no pasó nunca’. Tú lo ves de un lado, pero en realidad no sabes nada. O sea, lo ves detrás de una pantalla, no ves la realidad, no estás allí. Eso es lo que más me molestó y me dolió a mí.

De repente, ‘Cristorata’ hizo que tengan un concepto equivocado de ti, ¿crees que pasó eso?

Creo que por un lado sí. Pero bueno, la gente debe saber que detrás de un personaje, detrás de ‘Cristorata’ hay un adolescente de 19 años que logra sentir, logra expresarse, no en redes, como llorando o así, pero detrás sí siento. Me golpean las cosas.

¿Buscaste ayuda profesional?

Sí, busqué ayuda. Es algo raro, soy joven, no tengo que sustentar algo, no tengo hijos, no tengo preocupaciones, pero no logré sentirme tan feliz. No logré levantarme y decir qué chévere. Pero son etapas en la vida que uno debe saber llevar y salir de eso.

¿Cuál es el principal consejo que tú recuerdas, después de un mes?

Que todo va a pasar. Recuerdo esa palabra ‘todo va a pasar’. Yo decía: ¿cómo va a pasar algo que ahorita me está haciendo mucho daño? Pero creo que está pasando y me siento bien.

¿Qué aprendiste de todo este problema, con la filtración de tus videos?

Que nunca hay que grabarse. Puedes grabarte con tu novia, con quien tienes mucha confianza. Es algo que cometí muy tontamente.

¿Cuántos años tenías?

Tenía 17. Eran cosas tontas que hice hace tanto tiempo, que no era. O sea, no eran personas en las que podía confiar, ni ellas en mí. Es algo tonto, la verdad. ¿Quién no se graba? El tema es con quién. Es algo normal grabarse, pero hay que saber cómo y dónde.

Cristorata tiene más de un millón de seguidores en TikTok. (Foto. Jhonny Valle)

Dijiste que tomarías medidas legales, ¿lo hiciste?

Sí, lo hice. Todo quedó bien, porque al fin y al cabo yo no era la persona que había difundido aquellos videos. Estaba consciente porque no hice eso. No hay por qué tener miedo a alguna denuncia.

DE CHICLAYO PAL MUNDO

Eres chiclayano, ¿de qué barrio eres?

Soy del distrito José Leonardo Ortiz.

¿Distrito bravo?

Corre bala, juegan Counter Strike.

¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue con necesidades?

Necesidades siempre había. Fue tranquilo. Con problemas como cualquier familia, como cualquier niño. Fue chévere, una infancia chévere. No tenía una bicicleta, pero agarraba la de mi amigo.

¿Fuiste estudioso o vago?

Estudioso no, vagoneta. Siempre he sido relajado. No me da vergüenza decirlo. No me gustaba el estudio. Me gustaba siempre las cámaras, subir videos graciosos.

LA FÓRMULA DEL ÉXITO

¿Desde qué edad empezaste a subir videos?

Desde los 10 u 11 años. Tenía tanta vergüenza que me creé con un nombre Marco Sáenz. Subía parodias. Desde ahí empecé, 10 u 11 años.

En diciembre cumpliste 19, pero tu fama viene de años...

Más que fama, conocimiento... Fama es Paolo Guerrero, creo yo.

Pero tienes más de un millón de seguidores en TikTok, más de 200 mil en YouTube...

Pero no me conoce todo el Perú...

Todavía...

Todavía... Entonces, fama sería todo el Perú y más países. Conocido en Perú.

El tiktoker y youtuber recibió a Trome en la Basic House.

¿Hacerte conocido tan joven afectó tu vida, cómo cambió tu vida?

Más que afectar, creo que obviamente hay momentos en los que te sientes incómodo. Cuando era muy conocido, te doy un ejemplo, vas a comer y yo soy buena gente, porque si me piden una foto yo me paro y me tomo una foto, pero hay días en la que estás recargado, enojado y estás comiendo y viene alguien...

Y jode...

Jode. Pero bueno, eres lo que muestras. A veces a la gente le puede importar poco cómo estás en tu día. Te pide una foto y le dices que no y ya eres creído, no eres lo que pensaba. Son cosas que tienes que llevar ahora que eres conocido.

¿Cuál crees que es la fórmula de tu éxito, por qué la gente ve tus videos?

Creo que la forma en la cual le digo las cosas a la gente. Creo que siempre uno debe ser constante. Al menos, al comienzo debe ser constante. Subir videos, subir videos. No solo quedarse en una plataforma, sino en varias. Que le importe poco lo que la gente diga. Si te gusta, si te hace feliz, si te llena lo que haces, tienes que seguir con eso. No seguir los consejos de alguien que te dice que das vergüenza o estás palteando

¿Cómo definirías tu humor?

Bizarro, un poco cringe. Cringe no creo, esos son los otakus. Mi humor es un poco pasado, para jóvenes, random, un poco bizarro, un poco ‘ese está cagado’.

SOBRE LOS HATERS

¿Alguna vez dijiste ‘me pasé de la raya, no debí hacer eso?

Sobre lo de la policía, sí.

Todos vimos que te subieron al patrullero, ¿qué pasó después?

Me llevaron, me senté, y la había fregado. Pero bueno, son anécdotas que voy a contar a mis nietos cuando sea abuelo.

El tiktoker chiclayano también incursionó en la música. (Foto: Jhonny Valle)

Tus haters te critican eso, que eres irrespetuoso, que pasas los límites, ¿cómo te defenderías?

Algunas veces soy un poco faltoso. Pero la vida se trata de pasar los límites, sino es aburrida.

LOS SUEÑOS DE CRISTOPHER

¿Cuál es tu sueño?

Comprarle una casa a mami. Que mis papás no se preocupen de dinero, que no tengan necesidades, que vivan felices, que vivan cómodos. Creo que eso sería mi primer sueño, comprarle una casa a mi mamá.

Cristopher Puente y su madre. (Foto: Instagram)

¿Cómo va ese proyecto?

Bueno, estoy muy lejos todavía. Pero se empieza poco a poco. Con la idea, al menos. Es un sueño que quiero cumplirlo y vamos de a pocos.

Siento que detrás de ese personaje malcriado, desinhibido, irrespetuoso, hay un hijo agradecido, un muchacho con valores...

Siempre voy a estar agradecido con mis papás porque me criaron, me dieron el amor, y siempre pensaré en ellos primero. Siempre voy a estar atentos a ellos para agradecerles, para amarlos y cuidarlos.

¿Ven tus videos?

Obvio, mi mamá siempre que sale un video mío dice que está bonito, aunque hable de puro sexo.

¿Te da consejos, ideas?

Sí. Una vez me dijo que vaya al Ejército con bombas en el cuerpo... no, mentira, es broma. Me felicita cada vez que ve algo mío.

‘CRISTORATA’ ENAMORADO

¿Eres un chico romántico? Te veo templado...

Sí, romántico con mi novia. Siempre, de vez en cuando, un detallito para que se sienta feliz.

¿Es tu apoyo?

Sí, obvio. Desde el primer momento estuvo para mí. Es algo que siempre le voy a agradecer porque te hace ver real, y te vuelve real. Te vuelve una gran mujer hacer eso. Hacer eso no es fácil. Y siempre voy a estar agradecido.

Cristorata y su novia Arianna. (Foto: Instagram)

¿Cómo fue su soporte en esos momentos difíciles que pasaste?

O sea, siempre estuvo ahí. Siempre aconsejándome. Siempre dándome cariño. Aunque me haya sentido destrozado, ella buscaba la manera de ponerme feliz, decirme que todo va a pasar. siempre estaré agradecido y eso valoro mucho

“NO SOY EJEMPLO PARA NADA”

¿Cuál es la responsabilidad que conlleva a tener más de un millón de seguidores en TikTok, muchos jóvenes te siguen, muchas personas te siguen en general?

Saber qué decir. Pero yo digo cualquier cosa. Soy transparente, la verdad. Sé que está mal a veces, pero bueno, quizá con las cosas que me pasen, con las caídas que tenga, voy a saber pensar mejor, saber llevar las cosas mejor.

Muchos jovencitos quieren ser como tú, ¿qué les dirías?

No sean huevones. Vean a Cristiano, vean a Albert Eisten, a Messi. A un doctor. Al doctor ‘Cabrera’ de ‘Al fondo hay sitio’, al ‘Doctor TV’. Si quieres ser un Youtuber, claro. Pero como persona, ¿por qué yo? no soy alguien que tenga un título.

¿Tú no consideras un ejemplo?

No, ejemplo para qué, no soy un ejemplo para nada.

¿Imaginaste alguna vez alcanzar el éxito que hoy tienes?

Nunca me imaginé. Nunca me imaginé tener tantos seguidores, tantos haters también. Pero es algo chévere, bonito. Es bonito saber que hay muchas personas a quienes un video tuyo les hace feliz, les cambias el humor.

MÁS INFORMACIÓN: