¡ASU! Sheyla Rojas conversó con Amor y Fuego y reveló cuál fue la primera cirugía que se realizó. Según detalló, desde que comenzó a trabajar a los 15 años, tenía en mente qué es lo que quería cambiar en su cuerpo.

“Yo hice deporte desde muy chiquita, entonces yo era perfil de galleta de soda, plana, plana, no me salía nada ni por delante y por detrás (…) Cuando yo trabajaba y me pagaba la universidad, ahorraba para ponerme mis chichis”, manifestó.

La popular Shey Shey narró alegre y orgullosa que una vez que reunió el dinero pudo operarse los pechos. “Esa fue mi primera cirugía, y nadie me ayudó, yo me lo pagué sola, trabajando y estudiando”, agregó.

¿Qué dijeron los padres de Sheyla Rojas?

La modelo contó que su primera cirugía fue a escondidas y que sus padres no supieron nada, ya que ella estaba al cuidado de su hermana.

“Yo en esa época vivía con mi hermana y a escondidas de mi papá y mi mamá porque yo vivía en Lima”, indicó.

