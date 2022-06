La cantante colombiana Shakira sigue en medio de las miradas del mundo por todo lo que se dice y gira en torno a su reciente separación del futbolista del Barcelona de España, Gerard Piqué.

A todas estas especulaciones sobre su vida privada, Shakira parece dar vuelta a la página de lo que ha sido su tormentosa separación del padre de sus dos hijos: Milán y Sasha.

Ahora, Shakira está totalmente enfocada en su carrera y en el lanzamiento de su próximo álbum, es así que ya se confirmó el nuevo lanzamiento de la colombiana en colaboración con lo Black Eyed Peas.

La intérprete de Hips don’t lie volverá a participar junto a la banda americana tras el éxito de Girl like me. El nuevo tema se llamará Don’t You Worry, el cual también cuenta con la participación de David Guetta.

Fueron los Black Eyed Peas quienes hicieron el anuncio oficial a través de su cuenta en Twitter: “”Don’t you worry” con Shakira y David Guetta sale este viernes”. En este primer adelanto se ve una pirámide flotando y llena de luces.

De esta manera, Shakira da vuelta a la página de lo que ha sido la reciente separación del futbolista español y todo lo que se habla alrededor de ella.

Lo que sí es cierto es que Shakira trae nuevo álbum y música en colaboración con otros artistas, esto tras el reciente éxito de su tema “Te felicito” junto a Rauw Alejandro, cuyo videoclip llegó a los 100 millones de reproducciones en YouTube.