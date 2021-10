Antes que finalice la sexta gala de “Reinas del Show” y tras la decisión del jurado de salvar a Brenda Carvalho, Vania Bludau le tenía que decir adiós al reality de baile, sin embargo, Gisela Valcárcel, conductora y quien toma las decisiones en el programa tomó una decisión al respecto.

“Resulta que hasta la quinta gala, los fans que son millones que tiene Vania son quienes la apoya y nuestro productor considero que no debía ser la eliminación a través de los fans, sino que el jurado y ellos han decidido como lo han dicho por las presentaciones que han visto en Brenda, pero como dice Adolfo no es fácil dejar a una grande como es Vania, quien ya tenía una corona en el 2019 y fue ella quien nos lleva a este show. Fue esa temporada que nos ha llevado a tener como “Reinas del Show” que va por su tercera temporada”

“Entonces, quiero pedir algo si es posible y usted me dice productor si o no. La próxima semana va a regresar Melissa Paredes y yo quiero que te quedes porque te he visto desde el principio en la final”

