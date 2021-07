La periodista Tatiana Alemán fue confirmada como nueva conductora del programa Cuarto Poder y acompañará a Sebastián Salazar en la próxima edición, tras su salida de RPP Noticias. La noticia fue difundida en redes sociales.

Como se venía especulando, Tatiana Alemán asumirá la conducción del programa periodístico más importante de América Televisión y reemplazará a Mávila Huertas tras su salida.

Tatiana Alemán y Sebastián Salazar interactúan en el primer avance de la nueva etapa de Cuarto Poder que fue difundido en redes sociales. Ambos bromean y demuestran tener buena química en la pantalla.

Cuarto Poder: Tatiana Alemán confirmada como conductora

EL PRIMER AVANCE DEL NUEVO CUARTO PODER:

Tatiana Alemán: “¡Qué linda tu corbata!”

Sebastián Salazar: “Gracias, me gusta, es invisible.

T: “Se te ve bien, más delgado, se te ve bien”

S: “¿Me estás diciendo que estoy gordo? ¿Qué está pasando acá?”

T: “¡Para nada! Solo digo que se te ve bien

S: “Sí, gracias”

T: “¿Te noto un poquito nervioso o me parece?”

SEBASTIÁN SALAZAR CONTENTO

A unos días de haber asumido la conducción de ‘Cuarto Poder’, el periodista y economista Sebastián Salazar indicó que está contento por este nuevo reto en su vida profesional y sobre todo por el respaldo que ha recibido del público, pues el dominical lideró el rating con 11,8 puntos y señaló que la buena sintonía es el resultado de un trabajo en equipo.

Sebastián, ¿Cómo te has sentido en tu primer programa en ‘Cuarto Poder’?

Antes de (salir al aire) estaba súper ansioso, sentía que era una oportunidad que se me había presentado, de esas que aparecen una en la vida y agradecido. Durante el programa estuve un poco nervioso y ya luego más tranquilo. Las cosas salieron bien y es gracias a todo el equipo de ‘Cuarto Poder’, entre reporteros, productores y gente que trabaja detrás de cámaras. Las cosas no hubieran salido bien si no fuera por ellos. Yo estaba súper energizado y concentrado en hacer las cosas bien.

