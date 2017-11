Cumbia: Tommy Portugal toma radical decisión y anuncia el 'fin' de 'Los Tigres del Sabor'

A raíz de unos desacuerdos con el socio que patentó el nombre 'Los Tigres del Sabor', la agrupación que lidera Tommy Portugal, decidieron cambiar el nombre de su agrupación de cumbia.



Es así como a través de un comunicado, la orquesta aclaró que ya no tiene nada que ver con la marca Los Tigres del Sabor y que continuarán con sus proyectos bajo el nombre de 'Los Tigres de la Cumbia'.



"Los instrumentos y los uniformes se compran, el talento y la trayectoria, no. (Bus no teníamos) Los Tigres De La Cumbia seguiremos trabajando con nuestro único número para contratos: 936660222", indica su comunicado.

Mientras tanto, Los Tigres De La Cumbia vienen promocionando su último tema: "Corazón en Soledad", que ya cuenta con una gran legión de seguidores.

Esaud Suárez, Darwin Torres, Elvis Atoche e Ivan 'El Pirata' completan la delantera de la agrupación Los Tigres De La Cumbia.