Hija de Melissa Klug viajó a Cusco con su expareja, a quien su mamá le envió carta notarial | VIDEO

¿Quién los entiende? Luego de terminar su romance públicamente en Combate, nuevamente están juntos. Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, viajó a Cusco para recibir el Año Nuevo 2019, pero no fue sola.

Al parecer, Samahara Lobatón se encuentra en la ciudad imperial con Jean Paul Caipo ¿Quién? El chico de 18 años con quien mantuvo un romance hace algunos meses y con quien todo terminó con carta notarial de por medio.

Recordemos que la pareja estuvo feliz hasta que Samahara Lobatón ingresó a Combate. De acuerdo al ex de la chica Klug, la joven de 16 años cambió mucho por la influencia de varios de sus compañeros e, incluso, dejó entrever que algo más pasaba con uno de los chicos del programa.

Melissa Klug manda carta notarial

Esto llevó a que Melissa Klug tomara medidas rápidamente. La empresaria decidió enviarle una carta notarial a Jean Paul Caipo para que no vuelva a hablar en TV de Samahara Lobatón ni se refiera al romance que tuvieron.

Sin embargo, todo parece haber quedado olvidado y en el pasado pues ahora, Samahara Lobatón decidió viajar al lado de su expareja a Cusco para recibir el nuevo año. A través de su cuenta Instagram, la hija de Melissa Klug compartió un par de publicaciones en donde no solo se escucha sino se ve el rostro de Jean Paul Caipo.

Samahara Lobatón con su ex en Cusco

Recordemos que, cuando la pareja terminó, Samahara Lobatón lloró en Combate diciendo que lo único que su ex quería lograr con sus declaraciones era 5 minutos de fama y que se sentía 'utilizada' por él.

"Me siento utilizada, como nunca en mi vida me había sentido. No puedo creer que a una persona que le di todo. Fue mi primera relación. Yo creía en él, aposté por nuestra relación y viene a hacerme todo esto", decía Samahara Lobatón.