Luis ‘Cuto’ Guadalupe contó que, de concretarse la invitación que Edwin Sierra le hizo para participar en su nueva película ‘Asalto en cuarentana’, debutaría en el mundo del cine y asumiría el reto con mucho entusiasmo, pero se prepararía para afrontar esta nueva faceta en su carrera.

“Edwin me habló de esta posibilidad hace buen rato y bueno siempre es interesante hacer algo nuevo y si se trata de una película, la idea me entusiasma, sería todo un reto para mí, pero pienso prepararme ”, precisó ‘Cuto’.

Edwin comentó que harías el papel del gerente del banco en su película en la que también actuará el actor colombiano Gregorio Pernía.

(Ríe). Ojalá Dios quiera que se concrete, pues sería una experiencia nueva a la que también le voy a poner toda la fe como a todos los proyectos en los que estoy encaminado.

La pre producción de la película que Sierra empezará a rodar, se hará en diciembre y en enero empezará a grabarse en Miami y Perú.

“La película es una comedia policial. Gregorio Pernía, ‘El Titi’, y yo en mi personaje de ‘La Fuana’, seremos los que asaltan un banco donde el ‘Cuto’ será el gerente y hará hasta lo imposible para que esto no pase, la película lleva por título ‘Asalto en cuarentena’. El largometraje lo grabaremos en enero en Miami y nuestro país, contamos con estrenarla a mitad de año del 2022″, detalló Edwin Sierra.

Edwin Sierra y Gregorio Pernía, anteriormente grabaron la película ‘Mi novia es él’ y en esta nueva entrega volverán a juntar sus talentos al lado del ‘Cuto’.

“Cuto es mi amigo hace mucho tiempo y conversé con él sobre este trabajo, ya le hice la propuesta, y pronto nos sentaremos a conversar para dar vida a este proyecto que estoy seguro divertirá mucho a los amantes del cine y el humor. Hemos vivido tiempos muy duros con esta pandemia y creo que lo que corresponde es hacer reír al público para que olvide las tristezas y esta pandemia que aún nos tiene medio encerrados en las casas”, detalló el cómico.

Asimismo, Edwin comentó que ha sido afortunado porque no se contagió con el coronavirus y pidió que se sigan cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para que volvamos a la normalidad.

“El golpe de esta pandemia, ha sido durísimo y más para el medio artístico, pero aquí estamos de pie, con salud. El virus no se me pegó, pero igual me cuido y pido a todo el mundo que siga usando su mascarilla, mantenga la distancia social y se laven las manos”, precisó