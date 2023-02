Luis ‘Cuto’ Guadalupe afirmó que está seguro que Paolo Guerrero la romperá en el Racing de Argentina, pues a sus 39 años aún es un futbolista de élite. Asimismo, señala que su sobrino Jefferson Farfán hizo bien en retirarse del fútbol debido a sus continuas lesiones.

“Paolo Guerrero va a jugar en Racing, que es uno de los clubes más grandes de Argentina y la va a romper. Es un futbolista de élite y a sus 39 años demostrará su capacidad, tal como lo ha hecho anteriormente en Europa y su paso en los mejores equipos del Brasil. Yo espero que así sea para que pueda seguir dándonos alegrías en la selección porque sería nuevamente convocado y empezar a luchar la clasificación al próximo Mundial”, comentó Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

Por otro lado, dijo que el retiro de su sobrino Jefferson Farfán era algo que se esperaba.

“Era algo que se veía venir por las continuas lesiones que ha tenido en los últimos años; sin embargo, se va yendo campeón dos años seguidos con Alianza Lima. El retiro es la ley del futbolista y espero que siga ligado al fútbol pues puede enseñar mucho a los jóvenes talentos que tenemos en el país”, agregó ‘Cuto’ Guadalupe.

SE CUIDA DE AMPAYS

Luis ‘Cuto’ Guadalupe comentó que no tiene una gran amistad con el Roberto El ‘Chorri’ Palacios y lamenta que haya sido nuevamente ampayado tal como se vio hace unos días en el programa ‘Magaly Teve. La Firme’; y espera que pueda asumir sus errores. Además, aclara que a él no lo verán en esas situaciones porque no haría algo que no le gustaría que le hagan.

“En mi vida siempre me trato de manejar por el camino correcto. Ya la gente me conoce de toda la vida, soy una persona frontal, me muestro tal cual soy, sin caretas. He aprendido que no haría algo que no me gustaría que me hagan, por eso la gente te respeta y valora” , comentó Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien estará en la ‘Noche de rumba y chocolate’ el próximo 11 de febrero estará junto a los Hermanos Yaipén, Combinación de la Habana y Zaperoko en Scencia de la Molina.

Luego, ‘Cuto’ Guadalupe enfatizó que no tiene una gran amistad con el ‘Chorri’ Palacios pero siempre se han tenido mucho respeto.

“ No tenemos una gran amistad con el Chorri, pero siempre nos hemos tratado con mucho respeto cada vez que nos hemos encontrado en una cancha de fútbol , pero es una persona grande y seguro que reconocerá sus errores. No soy quién para juzgar a las personas y cada uno es responsable de sus actos como personas adultas”, comentó el exfutbolista.

Asimismo, Luis Guadalupe, enfatizó que actualmente no está tan ligado al fútbol profesional, pero sí tratando de buscar nuevos talentos en el Callao, trabajando en el municipio chalaco.

TE PUEDE INTERESAR:

Ricardo Morán revela que tramitador de la Asociación Mario Testino falsificó permiso: “Nos obligan a trabajar con él”

Andrés Hurtado empujó a Jorge Benavides por defender a su hermano Alfredo | VIDEO

Kike Suero revela que lo buscan para armar ‘ampays’: “Respeto a mi señora y no necesito esas cosas”