Luis ‘Cuto’ Guadalupe se mostró emocionado porque desde este sábado estará como jurado en ‘Perú tiene talento’, junto a Gianella Neyra, Mimy Succar y Ricardo Morán, en Latina.

“Las oportunidades se dan y hay que tomarlas. Es una gran responsabilidad, estaré al lado de un jurado de élite, fui bien recibido y con humildad se pueden lograr cosas en la vida. Este sábado viviremos una gran semifinal, veremos talento puro”, dijo Guadalupe.

Cuto Guadalupe en Perú Tiene Talento.

Te has dedicado al fútbol, ¿temes que la gente te critique por ser jurado de un programa de talento?

Estoy con Dios y eso no me preocupa. Desde que soy futbolista recibo muchas críticas, mi vida no ha sido fácil. Lo más fácil en la vida siempre es criticar, pero amo a mi país y sé cómo a veces pensamos nosotros. Daré mis opiniones desde mi conocimiento y le pondré las mejores ganas. Soy ‘Cuto’ y la gente me conoce, soy el mismo delante y detrás de pantalla. No le hago daño a nadie, eso es lo más bonito de la vida, ir por el mundo haciendo las cosas bien.

También te está yendo muy bien con tu programa ‘La fe de Cuto’ en Trome...

Sí, ya tenemos siete meses y es todo un éxito, la gente nos ve desde varias partes del mundo. También tengo mi columna que sale los lunes en Trome y los viernes mi programa. Vamos por buen camino, al principio también me criticaron, pero es parte de... y como dice una canción de Oscar D’León: ‘Las críticas me mantienen’.

Hablando de otro tema, en las últimas semanas se cuestionó a tu sobrino Jefferson Farfán por seguir cobrando su sueldo en Alianza Lima mientras se recupera de una lesión, ¿qué opinas?

Él es una persona exitosa, sabe bien lo que puede aportar a su equipo, está pasando por un momento difícil, pero es una persona fuerte y saldrá adelante, tiene que reponerse.