En entrevista con América Hoy, Luis ‘Cuto’ Guadalupe habló sobre su distanciamiento con Jefferson Farfán, su sobrino. El conductor de ‘La Fe de Cuto’ de Trome reveló qué fue lo que hizo Yahaira Plasencia para incomodarlo.

En el 2016, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán iniciaban su relación; y cuando la prensa abordó a la salsera para consultarle por el tío de su entonces pareja, pero ella sorprendió al revelar que “no lo conocía”, eso fue algo que el mismo Cuto reconoce que le molestó.

Cuto Guadalupe sobre Farfán

“En algún momento la señorita dijo a ese señor no lo conozco, allí empieza mi tema. Yo a ella la conozco cuando la llevaron a la casa de mi hermana, él estaba lesionado y ella se tomó una foto con mi hijo Leonidas “, recordó.

Cuto Guadalupe y Jefferson Farfán: ¿Se reconciliarán?

En otro momento de la entrevista, el ‘Cuto’ Guadalupe remarcó que lo que su sobrino tiene su teléfono y que si sus declaraciones lo molestaron él puede llamarlo.

“ Nooo. Ese ha sido un tema familiar, antes que conociera a Yahaira (...) Si yo me molesto, llamo por teléfono. No sé si él se molestó o son especulaciones. Nunca he sabido de boca de el si se ha molestado. Pero él tiene mi teléfono ”, expresó.

