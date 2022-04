Luis ‘Cuto’ Guadalupe, el entrevistador de ’La Fe de Cuto’ en Trome, se enlazó vía telefónica con el programa ‘Arriba mi gente’ para hablar sobre la confesión de Roberto Martínez al haber probado viagra, sin embargo, el exfutbolista sorprendió a los conductores al revelar que él también lo ha usado en algún momento de su vida .

El expelotero explicó que no ha necesitado del fármaco que trata la disfunción eréctil, sin embargo, que lo probó por curiosidad. Incluso dio fe de la efectividad de la pastilla, sin embargo, pidió tener mucho cuidado y consultarlo con un médico antes de ingerirlo.

“Por curiosidad siempre uno quiere probarlo para ver si es verdad el resultado y a mí que un hombre me diga que no lo ha usado... Yo sinceramente lo voy a decir, en algún momento de mi vida lo he usado, no porque lo necesite sino por curiosidad y te das cuenta que hace un efecto, pero eso no lo puede usar cualquiera”, dijo dejando impactado a Mathías Brivio.

En esa línea, Cuto Guadalupe explicó que lo utilizó cuando estaba en buenas condiciones físicas, pues se mantenía en entrenamiento por la profesión deportiva.



“Roberto contó algo que él usó la pastilla completa y solamente tenía que pellizcarlo y él consumió, pero el efecto es... no lo puede usar cualquiera que sufra del corazón, nosotros lo hemos usado cuando hemos estado bien físicamente , tienes que consultarlo al doctor”, puntualizó sobre la entrevista de Roberto Martínez a Trome.

ROBERTO MARTÍNEZ EN LA FE DE CUTO

En una tercera y última entrega con Roberto Martínez en ‘La Fe de Cuto’, el exfutbolista contó del ‘pitufo’, como le llama al viagra. Señala que no es para reírse, pero que logró probar una de las pastillas más consumidas por los hombres. Lee la entrevista completa aquí

¿Tomas tu pastillita azul?

Un día tomé uno de 100, casi me muero, te juro, te voy a ser bien sincero.

¿Cómo fue?

Un día conversando con un amigo me dice que ha salido una vaina. “Extraordinaria”, me dice. Pero yo tenía en esa época, era chibolo, treinta y tantos, estaba en mi mejor momento, pero la curiosidad mata al gato.

Claro.

Entonces me dice y me da hasta el nombre, yo pensé que el nombre era viagra. “No, se llama”, nunca me voy a olvidar, “Caverta”. Mira hasta el día de hoy tengo el nombre.

¿Caverta?

Y es rojita, me dice, porque yo sabía pues que al pitufo (en alusión al viagra, le dicen porque es azul. Entonces, uno de mis patas que estaba también por ahí me dice “oe, cholo, pero ten cuidado con eso, juega de visita” me dice. Le pregunto por qué: “porque si juegas de local con esa vaina te van a pedir siempre el mismo rendimiento”. Yo me c... de risa.

¡Qué buena esa!

Y mandó a alguien a comprar. Y juego de local, por si acaso.

