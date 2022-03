El conductor de ‘La Fe de Cuto’ de Trome, Luis Guadalupe, confesó que sí se le ha cruzado por la cabeza pensar en una posible candidatura suya para la Presidencia de la República, esto ante una consulta durante una entrevista con Renato Cisneros y Josefina Townsend.

“ ¿Por qué Cuto Guadalupe no puede ser presidente de la República? (¿Lo has pensado?) Lo he pensado, pero es prepararte, esos retos son lindos porque uno quiere hacer historia y creo que los últimos presidentes no han hecho historia”, expresó en ‘Salvensé quién pueda’.

En ese sentido, Cuto recalcó que toda aspiración siempre depende de rodearte de un “buen equipo” y con profesionales que tengan claro sus valores.

“(De gente) Que no haga las cosas por dinero, porque el ser humano no se da cuenta que estamos de pasadita y con este tema de la pandemia cuánta gente se ha ido no tenemos la vida comprada, y así como venimos nos vamos, pero que lindo sería que hagas la historia en el Perú”, enfatizó.

‘Cuto’ Guadalupe: “Sería el primer presidente negro del Perú”

Para el conductor de ‘La Fe de Cuto’, en el Perú, no existe una figura política que inspire un cambio o igualdad de oportunidades. “Yo no veo uno, que diga él es”, agregó.

“Pero sí pasa por mi mente (una candidatura), ¿por qué no? Sería el primer presidente negro (del Perú), eso es historia mira a Obama, en la vida todo es posible. Yo me he dado cuenta que la gente quiere ver cosas como esa”, enfatizó.

