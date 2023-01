Luis ‘Cuto’ Guadalupe comentó que no tiene una gran amistad con el Roberto El ‘Chorri’ Palacios y lamenta que haya sido nuevamente ampayado tal como se vio hace unos días en el programa ‘Magaly Teve. La Firme’; y espera que pueda asumir sus errores. Además, aclara que a él no lo verán en esas situaciones porque no haría algo que no le gustaría que le hagan.

“En mi vida siempre me trato de manejar por el camino correcto. Ya la gente me conoce de toda la vida, soy una persona frontal, me muestro tal cual soy, sin caretas. He aprendido que no haría algo que no me gustaría que me hagan, por eso la gente te respeta y valora” , comentó Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien estará en la ‘Noche de rumba y chocolate’ el próximo 11 de febrero estará junto a los Hermanos Yaipén, Combinación de la Habana y Zaperoko en Scencia de la Molina.

Luego, ‘Cuto’ Guadalupe enfatizó que no tiene una gran amistad con el ‘Chorri’ Palacios pero siempre se han tenido mucho respeto.

“ No tenemos una gran amistad con el Chorri, pero siempre nos hemos tratado con mucho respeto cada vez que nos hemos encontrado en una cancha de fútbol , pero es una persona grande y seguro que reconocerá sus errores. No soy quién para juzgar a las personas y cada uno es responsable de sus actos como personas adultas”, comentó el exfutbolista.

Asimismo, Luis Guadalupe, enfatizó que actualmente no está tan ligado al fútbol profesional, pero sí tratando de buscar nuevos talentos en el Callao, trabajando en el municipio chalaco.

“Estoy trabajando en la Municipalidad buscando nuevos valores para el fútbol entre los chicos, pues hay mucho talento y hay que apoyarlos desde pequeños para que puedan lograr crecer como profesionales. Además, sigo con mi restaurante donde soy socio con mi hermana y estamos viendo la posibilidad de un nuevo local porque ya nos está quedando chico”, agregó.

Por otro lado, ‘Cuto’ señaló que estará participando del show ‘Rumba y chocolate’ en el local Scencia de La Molina.

“Estaré animando y claro, regalando mucho chocolate, animando al público, en el show ‘Rumba y chocolate’ que será el próximo 11 de febrero junto a los Hermanos Yaipén, Combinación de la Habana y Zaperoko del Callao. Después de dejar el fútbol he tenido la suerte que muchas empresas y marcar confían en mi, así que siempre estoy listo para seguir vacilándome con la gente”, acotó.

